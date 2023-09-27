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28 вересня: Міжнародний день загального доступу до інформації, Всесвітній день боротьби проти сказу

28 вересня: Міжнародний день загального доступу до інформації, Всесвітній день боротьби проти сказу

Київ • УНН

 • 399837 перегляди

КИЇВ. 28 вересня. УНН. Сьогодні, 28 вересня, відзначається Міжнародний день загального доступу до інформації (День права знати). Подія була започаткована в Болгарії у 2002 році на конференції громадських організацій, що спеціалізуються на захисті свободи доступу до інформації. Серед учасників конференції були й представники України, пише УНН.

Перший у світі закон про доступ до інформації був прийнятий ще у 1766 році в Швеції.
Документ гарантував вільний доступ до архівів з правом отримання копій документів, свободу друку і розповсюдження даних щодо уряду, парламенту та судів.

Право на вільний доступ до інформації проголошувалося і в Декларації прав людини і громадянина, яка була прийнята у Франції в 1789 році.

Серйозна боротьба за право громадян мати доступ до інформації про діяльність державних інституцій, правоохоронних органів, судів, тощо розгорнулася вже у ХХ столітті.

В Загальній декларації прав людини, прийнятій ООН в 1948 році, право доступу до інформації сформульовано в 19-й статті як право збирати, отримувати й поширювати будь-які відомості та ідеї де завгодно і без перешкод.

В Україні у 1992 році був прийнятий Закон про інформацію, а в 2011 році — Закон про доступ до публічної інформації.

Міжнародний день загального доступу до інформації був визнаний у 2015 році на рівні ЮЕСКО, а в 2019 році — на рівні ООН.

Сьогодні також відзначається Всесвітній день боротьби проти сказу.
Подія встановлена на день смерті видатного французького мікробіолога Луї Пастера, який першим у світі винайшов вакцину проти сказу.

На сьогодні сказ розповсюджений більш ніж по 150 країнах світу, але тепер він виліковний завдяки вакцинам. За статистикою ВООЗ, близько 99% випадків передачі людям небезпечного захворювання відбувається через собак.

З 2011 року за ініціативи Всесвітньої організації жінок по репродуктивним правам 28 вересня відзначається Міжнародний день безпечного аборту.

У багатьох країнах до цього часу аборт є кримінальним злочином. За даними ВООЗ, кожного року здійснюється близько 25 мільйонів підпільних абортів, які завдають великої шкоди здоров’ю жінок або навіть призводять до летальних наслідків.

Також 28 вересня — це Всесвітній день моря.
Подія була започаткована у 1078 році з метою привернути увагу суспільства до екології морського середовища, захисту біологічних ресурсів, безпеки перевезень на морських транспортних засобах.

Ще одна сьогоднішня подія, започаткована у 2006 році, — День свободи від голоду.
Її мета — поширення обізнаності щодо актуальної на сьогодні проблеми нестачі продовольства.

За церковним календарем сьогодні День пам’яті преподобного Харитона Сповідника.
Чоловік жив у ІІІ-ІV століттях в Малій Азії. Коли посилилися гоніння на християн, Харитона схопили язичники, катували його, а потім кинули до в’язниці.

За деякий час Харитона випустили, і він вирушив до Святої Землі. Біля Єрусалиму його схопили розбійники.

За переказом, вони привели Харитона до своєї печери. Туди заповзла змія, яку прислав Господь, та отруїла вино. Розбійники випили вино й померли, а Харитон звів у печері церкву.

Зараз це Фаранська лавра, де Харитон і похований.

Іменини 28 вересня святкують Харитон, Максим, Микита, Степан.

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