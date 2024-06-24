24 июня: День бассейна, Международный день феи, Рождество Иоанна Предтечи

Сегодня, 24 июня, все любители плавания и водных видов спорта могут присоединиться к празднованию Дня бассейна, пишет УНН.

Согласно археологическим данным, сооружение, максимально напоминавшее современный бассейн, было впервые возведено на территории современного Пакистана в третьем тысячелетии до нашей эры.

Строительство бассейнов было обычным явлением для древних Греции и Рима. Эти цивилизации строили прекрасные искусственные бассейны для тренировок спортсменов, проведения военных учений и просто для отдыха.

Бассейны, которые сооружения для занятий спортом и просто отдыха, начали приобретать популярность в Великобритании в конце XIX века. Именно тогда начали проходить первые регулярные соревнования по плаванию.

Соревнования по плаванию были впервые включены в программу Олимпийских игр во время Олимпийских игр 1896 года в Афинах.

Также сегодня можно присоединиться к сказочно-Международному дню феи, который в 1999 году основала писательница и фольклористка Энн Пеловски.

Феи были важной частью фольклора и мифологии в разных культурах. Их часто изображают маленькими волшебными существами, способными влиять на мир природы.

В основном, феи для нас-это хрупкие человекоподобные существа с крыльями бабочки. Они летают вокруг цветов и удивляют своей необычайной легкостью и изяществом.

По церковному календарю сегодня Рождество Иоанна Предтечи.

Иоанн Предтеча родился в семье священника Захария и его жены Елизаветы, которые вели благочестивую жизнь. Оба были уже преклонного возраста, детей у них не было.

Однажды, когда Захарий совершал каденье в храме, к нему спустился архангел Гавриил и предрек мужу, что у него родится сын которого назовут Иоанном. Будет этот сын великим перед Богом и принесет большую радость народу израильскому.

Захарий не поверил архангелу, поэтому Гавриил лишил мужа языка. Заговорил он лишь после того как его новорожденного сына нарекли Иоанном.

Считается, что Иоанн предтеча родился за полгода до появления на свет Иисуса. Елизавете пришлось бежать с маленьким Иоанном в пустыню, ведь после рождения Сына Божьего иудейский царь Ирод приказал убить всех младенцев.

Иоанн до 30 лет жил в пустыне. После этого пошел проповедовать, рассказывая людям о скором приходе Мессии. Крестил людей в Иордане, и впоследствии окрестил Самого Иисуса Христа на которого во время таинства сошел Святой дух в виде голубя.

Иоанн Предтеча уличил царя Ирода Антипу в том, что тот живет с женой своего брата. За это его бросили в тюрьму, где держали 10 месяцев.

Во время банкета в честь дня рождения царя его любовница подговорила свою дочь, чтобы та потребовала, чтобы ей принесли голову Иоанна Предтечи. Антипа перед тем поклялся, что исполнит любую прихоть девушки, поэтому отправил в тюрьму воина, который отрубил голову Иоанну Предтече. Тело Иоанна спрятали той же ночью. Голову потеряли, но трижды находили.

Именины сегодня празднуют Иван, Яков, Антон.