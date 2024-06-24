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24 червня: День басейну, Міжнародний день феї, Різдво Іоанна Предтечі

Київ • УНН

 • 116322 перегляди

Сьогодні, 24 червня, усі любителі плавання та водних видів спорту можуть долучитися до святкування Дня басейну. Басейни, як споруди для занять спортом та просто відпочинку, почали набувати популярності у Великій Британії наприкінці ХІХ століття. Саме тоді почали відбуватися перші регулярні змагання з плавання.

24 червня: День басейну, Міжнародний день феї, Різдво Іоанна Предтечі

Сьогодні, 24 червня, усі любителі плавання та водних видів спорту можуть долучитися до святкування Дня басейну, пише УНН.

Згідно археологічних даних,  споруда, яка максимально нагадувала сучасний басейн, була вперше зведена на території сучасного Пакистану у третьому тисячолітті до нашої ери.

Будівництво басейнів було звичним для Стародавніх Греції та Риму. Ці цивілізації будували прекрасні штучні басейни для тренувань спортсменів, проведення військових навчань і просто для відпочинку.

Басейни, як споруди для занять спортом та просто відпочинку, почали набувати популярності у Великій Британії наприкінці ХІХ століття. Саме тоді почали відбуватися перші регулярні змагання з плавання.

Змагання з плавання вперше були включені до програми Олімпійських ігор під час Олімпіади 1896 року в Афінах.

Також сьогодні можна долучитися до казкового – Міжнародного дня феї, яке у 1999 році заснувала письменниця та фольклористка Енн Пеловскі.

Феї були значною частиною фольклору та міфології в різних культурах. Їх часто зображують як маленьких чарівних істот, що мають силу впливати на світ природи.

В основному, феї для нас – це тендітні людиноподібні істоти з крилами метелика. Вони літають навколо квітів та дивують своєю надзвичайною легкістю та витонченістю.

За церковним календарем сьогодні Різдво Іоанна Предтечі.

Іоанн Предтеча народився у родині священика Захарія та його дружини Єлизавети, які вели благочестиве життя. Обоє були вже похилого віку, дітей у них не було.

Одного разу, коли Захарій здійснював кадіння у храмі, до нього спустився архангел Гавриїл та передрік чоловіку, що у нього народиться син якого назвуть Іоанном. Буде цей син великим перед Богом та принесе велику радість народу ізраїльському.

Захарій не повірив архангелу, тож Гавриїл позбавив чоловіка мови. Заговорив він лише після того як його новонародженого сина нарекли Іоанном.

Вважається, що Іоанн предтеча народився за півроку до появи на світ Ісуса. Єлизаветі довелося тікати з маленьким Іоанном до пустелі, адже після народження Сина Божого іудейський цар Ірод наказав вбити усіх немовлят.

Іоанн до 30 років жив у пустелі. Після цього пішов проповідувати, розповідаючи людям про швидкий прихід Месії. Хрестив людей в Йордані, і згодом охрестив самого Ісуса Христа на якого під час таїнства зійшов Святий дух у вигляді голуба.

Іоанн Предтеча викрив царя Ірода Антипу у тому, що той живе з дружиною свого брата. За це його кинули до в’язниці, де тримали 10 місяців.

Під час банкету на честь дня народження царя його коханка намовила свою доньку, аби та зажадала, щоб їй принесли голову Іоанна Предтечі. Антипа перед тим поклявся, що виконає будь-яку забаганку дівчини, тож відправив до в’язниці воїна, який відрубав голову Іоанну Предтечі. Тіло Іоанна заховали тієї ж ночі. Голову загубили, але тричі знаходили.

Іменини сьогодні святкують Іван, Яків, Антон.

Захар Подкидишев

Захар Подкидишев

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