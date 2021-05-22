23 мая: в Украине сегодня отмечают День морской пехоты
Киев • УНН
КИЕВ. 23 мая. УНН. В этот день, 23 мая, в Украине отмечают День морской пехоты и День Героев. Об этих и других праздниках пишет УНН.
Праздники
День Героев или Праздник Героев — ежегодный праздник в Украине, установленный в честь украинских воинов — борцов за свободу Украины, прежде всего, рыцарей Киевской Руси, казаков Гетманской Суток, сечевых стрельцов и воинов Армии УНР, УПА и деятелей ОУН.
В нынешней политической ситуации этот праздник — не только дань памяти героям прошлого, но и день уважения героев новейших, которые сегодня отдают свои жизни за соборность и независимость нашей Родины. Этот день является символом неодолимости украинской нации.
В 1941 году в Кракове состоялся Второй большой сбор Организации Украинских Националистов. Главной целью сбора было утверждение идей украинского национализма и постановлений, касающихся политического, военного, экономического и социальной жизни на украинских землях. Кроме этого, второй большой сбор постановил ежегодно 23 мая праздновать День Героев.
День морской пехоты — профессиональный праздник военнослужащих морской пехоты Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, который отмечается ежегодно 23 мая. Именно в этот день в 1918 году гетман Павел Скоропадский издал указ Украины по Морскому ведомству О начале формирования бригады морской пехоты в составе трех полков для несения службы.
В наши дни войска морской пехоты входят в состав ВСУ и являются передовыми соединениями сил высадки. Подразделения морской пехоты ВМС ВСУ — это высокопрофессиональные, патриотические и преданные бойцы. Морская пехота действует в составе тактических и оперативно-тактических десантов, защищает территории базирования ВМС, островов, портов, аэродромов и других важных участков и объектов.
Всемирный день черепахи — это ежегодный праздник, который отмечается 23 мая. Праздник основан Американским обществом спасения черепах с 2000 года, чтобы привлечь внимание “к проблемам гибели большого количества черепах из-за соседства с людьми”. На черепах нелегально охотятся в природе, а загрязнение окружающей среды и неправильное содержание в условиях неволи негативно отражается на животных.
Этот день можно отмечать по-разному, например, одевшись как черепаха или в зеленую летнее платье, спасая черепах, исследуя их, проводя выставки и рассказывая об этих животных.
23 мая — День счастливой монетки. Существует поверье — если иметь при себе волшебную монету, то денежная удача тебя не покинет. Вера в неразменную монету сохранилась до наших дней. В Европе монеты, приносящие удачу, называют “счастливые золотые ангелы”, в Америке — “французские ангелы”. В Украине не так давно появилась серебряная памятная монета “Рожденный быть счастливым”.
Религиозный праздник
23 мая верующие чтят память апостола Симона. Он был покровителем кладоискателей, земледельцев и брака. Святой был выходцем из деревни Кана Галилейская. В народном календаре эта дата получила такие названия: Симонов День, Симонов день.
Именины
Именины сегодня отмечают: Василий, Семен, Таисия.