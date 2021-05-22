23 травня: в Україні сьогодні відзначають День морської піхоти

$41.280.10
45.550.52
ukru
"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року
10:15 • 11364 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
06:34 • 46404 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 132705 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 169829 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 152702 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 155352 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 106829 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 87694 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 202807 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 89421 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
6м/с
79%
Популярнi новини

Цими вихідними у небі можна буде побачити унікальне явище - мікромісяць

10 квітня, 02:11 • 85886 перегляди

Трамп підтвердив готовність до зустрічі із Сі Цзіньпіном і назвав його своїм другом

10 квітня, 03:14 • 26944 перегляди

Міжнародний день братів і сестер, День гольфіста: що ще відзначають 10 квітня

10 квітня, 03:30 • 39845 перегляди

У ВМС ЗСУ повідомили про ситуацію з ворожими кораблями в Чорному морі

10 квітня, 04:20 • 48783 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

05:19 • 65450 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 169716 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 202818 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 294919 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 460178 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 444625 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Віталій Кличко

Джо Байден

Роман Насіров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 13133 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 37952 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 43093 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 43344 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 44072 перегляди
Актуальне

TikTok

Facebook

Шахед-136

The Guardian

Фокс Ньюс

23 травня: в Україні сьогодні відзначають День морської піхоти

Київ • УНН

 • 37882 перегляди

КИЇВ. 23 травня. УНН. У цей день, 23 травня, в Україні відзначають День морської піхоти та День Героїв. Про ці та інші свята пише УНН.

23 травня: в Україні сьогодні відзначають День морської піхоти

Свята

День Героїв або Свято Героїв — щорічне свято в Україні, встановлене на честь українських вояків — борців за волю України, передовсім, лицарів Київської Русі, козаків Гетьманської Доби, січових стрільців та вояків Армії УНР, УПА та діячів ОУН.

В нинішній політичній ситуації це свято — не лише данина пам’яті героям минувшини, а й день шани героїв новітніх, які сьогодні віддають свої життя за соборність та незалежність нашої Батьківщини. Цей день є символом незборимості української нації.

У 1941 році у Кракові відбувся Другий великий збір Організації Українських Націоналістів. Головною метою збору було затвердження ідей українського націоналізму і постанов, що стосуються політичного, військового, економічного та соціального життя на українських землях. Крім цього, Другий великий збір постановив щороку 23 травня святкувати День Героїв.

День морської піхоти — професійне свято військовослужбовців морської піхоти Військово-морських сил Збройних сил України, яке відзначається щороку 23 травня. Саме в цей день у 1918 році гетьман Павло Скоропадський видав указ України по Морському відомству Про початок формування бригади морської піхоти у складі трьох полків для несення служби.

У наші дні війська морської піхоти входять до складу ЗСУ та є передовими з’єднаннями сил висадки. Підрозділи морської піхоти ВМС ЗСУ — це високопрофесійні, патріотичні та віддані бійці. Морська піхота діє у складі тактичних та оперативно-тактичних десантів, обороняє території базування ВМС, островів, портів, аеродромів та інших важливих ділянок та об’єктів.

Всесвітній день черепахи — це щорічне свято, яке відзначається 23 травня. Свято започатковане Американським товариством порятунку черепах з 2000 року, щоб привернути увагу “до проблем загибелі великої кількості черепах через сусідство з людьми”. На черепах нелегально полюють у природі, а забруднення навколишнього середовища та неправильне утримання в умовах неволі негативно відображається на тваринах.

Цей день можна відзначати по-різному, наприклад, одягнувшись як черепаха чи у зелену літню сукню, рятуючи черепах, досліджуючи їх, проводячи виставки та розказуючи про цих тварин.

23 травня — День щасливої монетки. Існує повір’я — якщо мати при собі чарівну монету, то грошова удача тебе не покине. Віра в нерозмінну монету збереглася до наших днів. В Європі монети, що приносять удачу, називають “щасливі золоті янголи”, в Америці — “французькі янголи”. В Україні ж не так давно з’явилася срібна пам’ятна монета “Народжений бути щасливим”.

Релігійне свято

23 травня віряни вшановують пам’ять апостола Симона. Він був покровителем шукачів скарбів, хліборобів і шлюбу. Святий був вихідцем з поселення Кана Галілейська. У народному календарі ця дата отримала такі назви: День Симона Зілота, Симонів день.

Іменини

Іменини сьогодні відзначають: Василь, Семен, Таїсія.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

УНН Lite
Brent
$63.89
Bitcoin
$81,757.50
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$34.77
Золото
$3,137.59
Ethereum
$1,595.36