23 травня: в Україні сьогодні відзначають День морської піхоти

Свята

День Героїв або Свято Героїв — щорічне свято в Україні, встановлене на честь українських вояків — борців за волю України, передовсім, лицарів Київської Русі, козаків Гетьманської Доби, січових стрільців та вояків Армії УНР, УПА та діячів ОУН.

В нинішній політичній ситуації це свято — не лише данина пам’яті героям минувшини, а й день шани героїв новітніх, які сьогодні віддають свої життя за соборність та незалежність нашої Батьківщини. Цей день є символом незборимості української нації.

У 1941 році у Кракові відбувся Другий великий збір Організації Українських Націоналістів. Головною метою збору було затвердження ідей українського націоналізму і постанов, що стосуються політичного, військового, економічного та соціального життя на українських землях. Крім цього, Другий великий збір постановив щороку 23 травня святкувати День Героїв.

День морської піхоти — професійне свято військовослужбовців морської піхоти Військово-морських сил Збройних сил України, яке відзначається щороку 23 травня. Саме в цей день у 1918 році гетьман Павло Скоропадський видав указ України по Морському відомству Про початок формування бригади морської піхоти у складі трьох полків для несення служби.

У наші дні війська морської піхоти входять до складу ЗСУ та є передовими з’єднаннями сил висадки. Підрозділи морської піхоти ВМС ЗСУ — це високопрофесійні, патріотичні та віддані бійці. Морська піхота діє у складі тактичних та оперативно-тактичних десантів, обороняє території базування ВМС, островів, портів, аеродромів та інших важливих ділянок та об’єктів.

Всесвітній день черепахи — це щорічне свято, яке відзначається 23 травня. Свято започатковане Американським товариством порятунку черепах з 2000 року, щоб привернути увагу “до проблем загибелі великої кількості черепах через сусідство з людьми”. На черепах нелегально полюють у природі, а забруднення навколишнього середовища та неправильне утримання в умовах неволі негативно відображається на тваринах.

Цей день можна відзначати по-різному, наприклад, одягнувшись як черепаха чи у зелену літню сукню, рятуючи черепах, досліджуючи їх, проводячи виставки та розказуючи про цих тварин.

23 травня — День щасливої монетки. Існує повір’я — якщо мати при собі чарівну монету, то грошова удача тебе не покине. Віра в нерозмінну монету збереглася до наших днів. В Європі монети, що приносять удачу, називають “щасливі золоті янголи”, в Америці — “французькі янголи”. В Україні ж не так давно з’явилася срібна пам’ятна монета “Народжений бути щасливим”.

Релігійне свято

23 травня віряни вшановують пам’ять апостола Симона. Він був покровителем шукачів скарбів, хліборобів і шлюбу. Святий був вихідцем з поселення Кана Галілейська. У народному календарі ця дата отримала такі назви: День Симона Зілота, Симонів день.

Іменини

Іменини сьогодні відзначають: Василь, Семен, Таїсія.