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22 июля станет вторым самым коротким днем в истории из-за ускоренного вращения Земли

Киев • УНН

 • 1822 просмотра

22 июля Земля обернется на 1,34 миллисекунды быстрее, сделав этот день вторым самым коротким в истории наблюдений. Это часть загадочной тенденции ускорения вращения планеты, что может привести к вычитанию секунды из атомных часов в 2029 году.

22 июля станет вторым самым коротким днем в истории из-за ускоренного вращения Земли

Во вторник, 22 июля, Земля обернется вокруг своей оси на 1,34 миллисекунды быстрее обычного, сделав этот день вторым самым коротким за всю историю наблюдений. Об этом пишет УНН со ссылкой на Space.

Детали

Во вторник, 22 июля, Земля совершит полный оборот вокруг своей оси немного быстрее, чем обычно, что сделает этот день одним из самых коротких за всю историю наблюдений - говорится в публикации.

Как указано, "разница будет всего на 1,34 миллисекунды меньше стандартных 24 часов". То есть, конечно, обычный человек ее не заметит, но это, как отмечают ученые, часть загадочной тенденции в вращательном поведении Земли, которая разворачивается в последние годы. Если она продолжится, возможно, примерно в 2029 году из атомных часов придется вычесть секунду - так называемая отрицательная "секунда високоса", чего никогда раньше не делали.

Дополнение

Скорость вращения Земли не является постоянной и меняется со временем. Когда-то день, из-за влияния взаимодействия между солнечными атмосферными и лунными океаническими приливами, длился значительно менее 24 часов - примерно 19.

Однако с течением миллионов лет продолжительность суток постепенно росла. Главной причиной стал эффект "приливного трения", вызванный Луной, которая медленно удаляется от Земли. По мере удаления Луны она забирает часть энергии вращения планеты, что замедляет ее движение и удлиняет дни.

Впрочем, последние годы показывают неожиданное ускорение вращения. С момента появления атомных часов самым коротким днем до 2020 года считался день, который был на 1,05 миллисекунды короче 24 часов. Но с 2020 года Земля неоднократно обновляла этот рекорд. Самым коротким стал день 5 июля 2024 года - он был на 1,66 миллисекунды короче обычного.

На 2025 год ученые прогнозировали, что самыми короткими днями будут 9 и 22 июля и 5 августа. Однако, по новым данным, самым коротким днем года стал 10 июля - он был на 1,36 миллисекунды короче. 22 июля вращение Земли ожидается на 1,34 миллисекунды быстрее обычного, что делает этот день вторым по краткости в 2025 году. Если прогнозы подтвердятся, 5 августа будет на 1,25 миллисекунды короче, оставляя 22 июля на втором месте.

Причины

Исследования 2024 года показали, что таяние полярных льдов и повышение уровня океанов могут замедлять темпы вращения планеты. Значительно более вероятной причиной изменений являются процессы внутри Земли - замедление движения жидкого ядра, что заставляет мантию и кору вращаться быстрее.

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Алена Уткина

Алена Уткина

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