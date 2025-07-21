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22 липня стане другим найкоротшим днем в історії через прискорене обертання Землі

Київ • УНН

 • 2466 перегляди

22 липня Земля обернеться на 1,34 мілісекунди швидше, зробивши цей день другим найкоротшим в історії спостережень. Це частина загадкової тенденції прискорення обертання планети, що може призвести до віднімання секунди з атомних годинників у 2029 році.

22 липня стане другим найкоротшим днем в історії через прискорене обертання Землі

У вівторок, 22 липня, Земля обернеться навколо своєї осі на 1,34 мілісекунди швидше звичайного, зробивши цей день другим найкоротшим за всю історію спостережень. Про це пише УНН із посиланням на Space.

Деталі

У вівторок, 22 липня, Земля здійснить повний оберт навколо своєї осі трохи швидше, ніж зазвичай, що зробить цей день одним із найкоротших за всю історію спостережень - йдеться у публікації.

Як вказано, "різниця буде лише на 1,34 мілісекунди меншою за стандартні 24 години". Тобто звісно звичайна людина її не помітить, але це, як зазначають вчені, частина загадкової тенденції в обертальній поведінці Землі, яка розгортається останніми роками. Якщо вона продовжиться, можливо, приблизно у 2029 році з атомних годинників доведеться відняти секунду - так звана негативна "секунда високосу", чого ніколи раніше не робили.

Доповнення

Швидкість обертання Землі не є постійною і змінюється з часом. Колись день, через вплив взаємодії між сонячними атмосферними та місячними океанічними припливами, тривав значно менш як 24 години - приблизно 19.

Проте з плином мільйонів років тривалість доби поступово зростала. Головною причиною став ефект "припливного тертя", викликаний Місяцем, який повільно віддаляється від Землі. У міру віддалення Місяця він забирає частину енергії обертання планети, що уповільнює її рух і подовжує дні.

Втім, останні роки показують несподіване прискорення обертання. З моменту появи атомних годинників найкоротшим днем до 2020 року вважався день, який був на 1,05 мілісекунди коротшим за 24 години. Але з 2020 року Земля неодноразово оновлювала цей рекорд. Найкоротшим став день 5 липня 2024 року - він був на 1,66 мілісекунди коротшим за звичайний.

На 2025 рік вчені прогнозували, що найкоротшими днями будуть 9 і 22 липня та 5 серпня. Однак, за новими даними, найкоротшим днем року став 10 липня - він був на 1,36 мілісекунди коротшим. 22 липня обертання Землі очікується на 1,34 мілісекунди швидшим за звичайне, що робить цей день другим за короткістю у 2025 році. Якщо прогнози підтвердяться, 5 серпня буде на 1,25 мілісекунди коротшим, залишаючи 22 липня на другому місці.

Причини

Дослідження 2024 року показали, що танення полярних льодів і підвищення рівня океанів можуть уповільнювати темпи обертання планети. Значно більш вірогідною причиною змін є процеси всередині Землі - уповільнення руху рідкого ядра, що змушує мантію та кору обертатися швидше.

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Альона Уткіна

Альона Уткіна

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