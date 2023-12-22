22 декабря: День зимнего солнцестояния, Всемирный день оргазма
Киев • УНН
Сегодня День зимнего солнцестояния, самый короткий день в году, который совпадает с различными праздниками, включая День энергетика Украины и День работников дипломатической службы Украины, и не только.
Сегодня, 22 декабря, самый короткий день в году - День зимнего солнцестояния, пишет УНН.
Обычно зимнее солнцестояние приходится на 21 декабря, реже на 20 или на 23 декабря. Но в год, предшествующий високосному зимнее солнцестояние всегда приходится на 22 декабря.
Зимнее солнцестояние - это ежегодное астрономическое событие, когда Солнце над горизонтом находится на минимальной высоте, то есть наиболее низко относительно земного горизонта. В полушарии, где происходит зимнее солнцестояние, наблюдается самый короткий световой день и самая длинная ночь в году.
После зимнего солнцестояния, в каждые последующие сутки, день будет добавляться во времени, а ночь будет уменьшаться до летнего солнцестояния. Поэтому этот день является началом астрономического Нового года.
На день зимнего солнцестояния приходится и неофициальный Всемирный день оргазма. Отмечается событие с 2006 года. А его происхождение связывают с тем, что накануне дня зимнего солнцестояния самая длинная в году ночь, которую стоит посвятить любви.
Еще сегодня свой профессиональный праздник отмечают украинские энергетики.
Украинцы уважают этих людей и никогда не забудут их титанический труд по возвращению света в дома во время блэкаутов в результате российских ударов.
Также 22 декабря - это День работников дипломатической службы Украины. службы Украины. Событие установлено в 2005 году указом президента по случаю того, что именно 22 декабря 1917 года был создан Генеральный секретариат международных дел УНР.
Сейчас главная задача украинских дипломатов убедить весь мир, что россия кровавый агрессор, и ее необходимо отправить в тотальную международную изоляцию.
По церковному календарю сегодня День памяти святой мученицы Анастасии.
Ее мать была тайной христианкой. Анастасия хотела посвятить свою жизнь служению Господу, но отец насильно выдал ее замуж. Считается, что в браке Анастасия сумела сохранить девственность.
Анастасия тайно помогала нуждающимся и обездоленным христианам. Когда ее муж узнал, то жестоко избил свою жену.
После его смерти Анастасия раздала все свое имущество христианам. Это разозлило императора Диоклетиана. Он приказал схватить женщину и сжечь ее заживо.
Именины сегодня празднуют Анастасия, Владимир, Александр, Степан.
22 декабря: День зимнего солнцестояния, Всемирный день оргазма
Сегодня День зимнего солнцестояния, самый короткий день в году, который совпадает с различными праздниками, включая День энергетика Украины и День работников дипломатической службы Украины, и не только.
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