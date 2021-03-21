21 марта: какой праздник сегодня

Праздники

21 марта отмечается Всемирный день домашнего хозяйства. В этот день, начиная с 1982 года, по инициативе Международной Федерации Домашнего Хозяйства распространяют знания об экономике домашнего хозяйства.

Начиная с 1999 года на 30 сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО решили сделать 21 марта Всемирным днем поэзии. Впервые этот день отмечали в столице Франции, где находится штаб-квартира ЮНЕСКО. По замыслу, это праздник должен предоставить возможность расширить ведомость маленьких издательств и литературных клубов, преимущественно в которых мир впервые видят произведения современных поэтов.

В частности, сегодня отмечают Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации. В этот день в 1960 году в Южной Африке правоохранители расстреляли 69 человек во время мирной демонстрации протеста против законов апартеида. Начиная с осени 1966 года, когда в Генассамблее ООН провозгласили этот день, целью является призвать международное сообщество удвоить усилия в целях ликвидации всех форм расовой дискриминации.

21 марта также Международным днем человека с синдромом Дауна. Эта дата выбрана потому, что 21 день третьего месяца соответствует трем копиями 21-й хромосомы. Ежегодно отмечать этот день впервые начали в 2006 году, когда эта дата была основана на VI международном симпозиуме по синдрому Дауна в Пальма-де-Майорке, по инициативе правлений Европейской и Всемирной ассоциаций Даун-синдрома. В эту дату целью является привлечь внимание человечества к проблемам людей с синдромом Дауна, ведь они отличаются по признакам интеллекта от обычных людей и многие из них страдают от врожденных пороков сердца. Но другие качества людей с синдромом Дауна компенсируют все то, в чем они отличаются от обычных людей, а часто и превосходят их.

Праздники в Украине

В Украине сегодня День работников жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения. Праздник установлен Указом Президента Украины от 15 февраля 1994 года для “поддержки инициативы работников жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения, а также профессиональных союзов”.

На 21 марта празднуют Вербоносицу. Этой датой традиционно провожают зиму, которая после дня весеннего равноденствия уже была окончательно позади. На Вербоносицу принято приводить в доме идеальный порядок, чтобы весь год был благополучным и счастливым. Принято наломать веточек ивы с “пушистыми котиками”, принести их домой и поставить на видном месте. Считается, что верба 21 марта приносит удачу, здоровье и счастье.

Религиозные праздники

Согласно церковному календарю 21 марта считается Второй заупокойной субботой Великого поста. В этот день поминают умерших. Христиане молятся перед чудотворным образом Пресвятой Богородицы за души умерших.

Также 21 марта является днем святого Феофилакта исповедника.

Именины: Афанасий, Ярема, Феодосий, Лазарь, Дементий, Феодосий, Федос.