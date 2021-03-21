21 березня: яке свято сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. У цей день, 21 березня, у світі відзначають наступні свята: Всесвітній день поезії, Міжнародний день кольору, Всесвітній день домашнього господарства, День старовинної музики, Всесвітній день людей із синдромом Дауна, Міжнародний день боротьби за ліквідацію расової дискримінації. Про ці та інші свята інформує УНН.
Свята
21 березня відзначають Всесвітній день домашнього господарства. У цей день, починаючи з 1982 року, з ініціативи Міжнародної Федерації Домашнього Господарства ширять знання про економіку домашнього господарства.
Починаючи з 1999 року на 30 сесії генеральної конференції ЮНЕСКО вирішили зробити 21 березня Всесвітнім днем поезії. Вперше цей день відзначали у столиці Франції, де знаходиться штаб-квартира ЮНЕСКО. За задумом, це свято повинно надати можливість розширити відомість маленьких видавництв та літературних клубів, переважно в яких, світ вперше бачать твори сучасних поетів.
Зокрема, сьогодні відзначають Міжнародний день боротьби за ліквідацію расової дискримінації. У цей день у 1960 році в Південній Африці правоохоронці розстріляли 69 людей під час мирної демонстрації протесту проти законів апартеїду. Починаючи з осені 1966 року, коли в Генасамблеї ООН проголосили цей день, він має на меті закликати міжнародну спільноту подвоїти зусилля з метою ліквідації всіх форм расової дискримінації.
21 березня також є Міжнародним днем людини із синдромом Дауна. Цю дату обрано через те, що 21 день третього місяця відповідає трьом копіями 21-ї хромосоми. Щорічно відзначати цей день вперше почали у 2006 році, коли ця дата була заснована на VI міжнародному симпозіумі з синдрому Дауна у Пальма де Майорці, за ініціативою правлінь Європейської та Всесвітньої асоціацій Даун-синдрому. У цю дату метою є привернути увагу людства до проблем людей із синдромом Дауна, адже вони відрізняються за ознаками інтелекту від звичайних людей і багато хто з них страждає від вроджених вад серця. Але інші якості людей з синдромом Дауна компенсують все те, в чому вони відрізняються від звичайних людей, а часто й перевершують їх.
Свята в Україні
В Україні сьогодні День працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення. Свято встановлено Указом Президента України від 15 лютого 1994 року для “підтримки ініціативи працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення, а також професійних спілок”.
На 21 березня святкують Вербоносицю. Цієї дати традиційно проводжають зиму, яка після дня весняного рівнодення вже була остаточно позаду. На Вербоносицю прийнято наводити в домі ідеальний порядок, щоб весь рік був благополучним і щасливим. Прийнято наламати гілочок верби з “пухнастими котиками”, принести їх додому і поставити на видному місці. Вважається, що верба 21 березня приносить удачу, здоров’я і щастя.
Релігійні свята
Згідно з церковним календарем 21 березня вважається Другою заупокійною суботою Великого посту. У цей день поминають померлих. Християни моляться перед чудотворним образом Пресвятої Богородиці за душі померлих.
Також 21 березня є днем преподобного Феофилакта сповідника.
Іменини: Опанас, Ярема, Феодосій, Лазар, Дементій, Тодось, Федос.