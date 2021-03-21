21 березня: яке свято сьогодні

Свята

21 березня відзначають Всесвітній день домашнього господарства. У цей день, починаючи з 1982 року, з ініціативи Міжнародної Федерації Домашнього Господарства ширять знання про економіку домашнього господарства.

Починаючи з 1999 року на 30 сесії генеральної конференції ЮНЕСКО вирішили зробити 21 березня Всесвітнім днем поезії. Вперше цей день відзначали у столиці Франції, де знаходиться штаб-квартира ЮНЕСКО. За задумом, це свято повинно надати можливість розширити відомість маленьких видавництв та літературних клубів, переважно в яких, світ вперше бачать твори сучасних поетів.

Зокрема, сьогодні відзначають Міжнародний день боротьби за ліквідацію расової дискримінації. У цей день у 1960 році в Південній Африці правоохоронці розстріляли 69 людей під час мирної демонстрації протесту проти законів апартеїду. Починаючи з осені 1966 року, коли в Генасамблеї ООН проголосили цей день, він має на меті закликати міжнародну спільноту подвоїти зусилля з метою ліквідації всіх форм расової дискримінації.

21 березня також є Міжнародним днем людини із синдромом Дауна. Цю дату обрано через те, що 21 день третього місяця відповідає трьом копіями 21-ї хромосоми. Щорічно відзначати цей день вперше почали у 2006 році, коли ця дата була заснована на VI міжнародному симпозіумі з синдрому Дауна у Пальма де Майорці, за ініціативою правлінь Європейської та Всесвітньої асоціацій Даун-синдрому. У цю дату метою є привернути увагу людства до проблем людей із синдромом Дауна, адже вони відрізняються за ознаками інтелекту від звичайних людей і багато хто з них страждає від вроджених вад серця. Але інші якості людей з синдромом Дауна компенсують все те, в чому вони відрізняються від звичайних людей, а часто й перевершують їх.

Свята в Україні

В Україні сьогодні День працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення. Свято встановлено Указом Президента України від 15 лютого 1994 року для “підтримки ініціативи працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення, а також професійних спілок”.

На 21 березня святкують Вербоносицю. Цієї дати традиційно проводжають зиму, яка після дня весняного рівнодення вже була остаточно позаду. На Вербоносицю прийнято наводити в домі ідеальний порядок, щоб весь рік був благополучним і щасливим. Прийнято наламати гілочок верби з “пухнастими котиками”, принести їх додому і поставити на видному місці. Вважається, що верба 21 березня приносить удачу, здоров’я і щастя.

Релігійні свята

Згідно з церковним календарем 21 березня вважається Другою заупокійною суботою Великого посту. У цей день поминають померлих. Християни моляться перед чудотворним образом Пресвятої Богородиці за душі померлих.

Також 21 березня є днем преподобного Феофилакта сповідника.

Іменини: Опанас, Ярема, Феодосій, Лазар, Дементій, Тодось, Федос.