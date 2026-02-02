20th Century Studios представила трейлер продолжения культового фильма "Дьявол носит Prada"
Киев • УНН
20th Century Studios представила трейлер к продолжению фильма "Дьявол носит Prada", который выйдет 1 мая. Мерил Стрип, Энн Хэтэуэй, Эмили Блант и Стэнли Туччи возвращаются к своим ролям.
Лента выйдет в прокат уже 1 мая и вернет на экраны легендарный актерский состав. Об этом сообщает УНН со ссылкой на трейлер фильма.
Подробности
Отметим, что продолжение выходит спустя 20 лет после премьеры фильма. К своим ролям возвращаются Мерил Стрип, Энн Хэтэуэй, Эмили Блант и Стэнли Туччи, снова погружая зрителей в мир модной индустрии Нью-Йорка и редакции глянцевого журнала "Runway".
В продолжении истории главный редактор Миранда Пристли оказывается перед серьезными вызовами, которые угрожают будущему глянцевого издания. Неожиданно решающей становится роль ее бывшей помощницы Эмили — теперь она успешная предпринимательница в сфере моды. Именно ее влияние и ресурсы заставляют Миранду обратиться за поддержкой, чтобы вернуть журналу прежний авторитет.
Продюсером ленты выступила Венди Файнерман, а Майкл Бедерман, Карен Розенфельт и Алин Брош МакКенна исполнили функцию исполнительных продюсеров.
Напомним, фильм "Дьявол носит Prada" снят по мотивам одноименного романа Лорен Вайсбергер. Издание увидело свет еще в 2003 году. Первая экранизация произвела настоящий фурор еще в 2006-м и стала культовой лентой о закулисье мира высокой моды.
