11:00 • 3324 просмотра
Зеленский: обстрелы рф энергообъектов за сутки были у фронта и в пограничье, но без целенаправленных ударов россии ракетами и "шахедами" по энергоинфраструктуре
08:37 • 10802 просмотра
Украина запускает "белый список" Starlink в ответ на использование терминалов россиянами: как это будет работать
1 февраля, 12:14 • 41126 просмотра
Суд в москве заочно арестовал командующего ВМС ВСУ Алексея Неижпапу: в чем его обвинили
1 февраля, 11:56 • 58766 просмотра
Пик холодов в Украине: синоптик назвала даты ослабления морозовPhoto
1 февраля, 11:12 • 39616 просмотра
Зеленский: "Следующие трехсторонние переговоры состоятся 4 и 5 февраля в Абу-Даби"
Эксклюзив
1 февраля, 10:11 • 44661 просмотра
Период великой трансформации и эмоционального обострения: астрологический прогноз на 2–8 февраля
1 февраля, 06:56 • 32243 просмотра
Бумеры, зумеры и миллениалы: кто это и почему нас делят на поколения
31 января, 17:53 • 50366 просмотра
Энергоснабжение во всех областях Украины восстановлено: регионы возвращаются к плановым графикам – Шмыгаль
31 января, 17:28 • 64066 просмотра
"рф работает над обеспечением мира в Украине": Виткофф рассказал о встрече с посланником путина дмитриевым в СШАPhoto
Эксклюзив
31 января, 16:54 • 40196 просмотра
Из-за блэкаута в Молдове на границе с Украиной временно останавливали пропуск транспорта: что происходило в Паланке
20th Century Studios представила трейлер продолжения культового фильма "Дьявол носит Prada"

Киев • УНН

 • 422 просмотра

20th Century Studios представила трейлер к продолжению фильма "Дьявол носит Prada", который выйдет 1 мая. Мерил Стрип, Энн Хэтэуэй, Эмили Блант и Стэнли Туччи возвращаются к своим ролям.

20th Century Studios представила трейлер продолжения культового фильма "Дьявол носит Prada"

Лента выйдет в прокат уже 1 мая и вернет на экраны легендарный актерский состав. Об этом сообщает УНН со ссылкой на трейлер фильма.

Подробности

Отметим, что продолжение выходит спустя 20 лет после премьеры фильма. К своим ролям возвращаются Мерил Стрип, Энн Хэтэуэй, Эмили Блант и Стэнли Туччи, снова погружая зрителей в мир модной индустрии Нью-Йорка и редакции глянцевого журнала "Runway".

В продолжении истории главный редактор Миранда Пристли оказывается перед серьезными вызовами, которые угрожают будущему глянцевого издания. Неожиданно решающей становится роль ее бывшей помощницы Эмили — теперь она успешная предпринимательница в сфере моды. Именно ее влияние и ресурсы заставляют Миранду обратиться за поддержкой, чтобы вернуть журналу прежний авторитет.

Продюсером ленты выступила Венди Файнерман, а Майкл Бедерман, Карен Розенфельт и Алин Брош МакКенна исполнили функцию исполнительных продюсеров.

Напомним, фильм "Дьявол носит Prada" снят по мотивам одноименного романа Лорен Вайсбергер. Издание увидело свет еще в 2003 году. Первая экранизация произвела настоящий фурор еще в 2006-м и стала культовой лентой о закулисье мира высокой моды.

Пять долгожданных кинопремьер февраля: что стоит посмотреть на большом экране30.01.26, 20:12 • 28191 просмотр

Станислав Кармазин

Новости МираУНН Lite
