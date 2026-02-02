$42.810.04
Зеленський: обстріли рф енергооб'єктів за добу були біля фронту і в прикордонні, але без цілеспрямованих ударів росії ракетами і "шахедами" по енергоінфраструктурі
Україна запускає "білий список" Starlink у відповідь на використання терміналів росіянами: як це працюватиме
Суд у москві заочно арештував командувача ВМС ЗСУ Олексія Неїжпапу: у чому його звинуватили
Пік холодів в Україні: синоптикиня назвала дати ослаблення морозів
Зеленський: "Наступні тристоронні переговори відбудуться 4 та 5 лютого в Абу-Дабі"
Період великої трансформації й емоційного загострення: астрологічний прогноз на 2–8 лютого
Бумери, зумери та міленіали: хто це і чому нас ділять на покоління
Енергопостачання в усіх областях України відновлено: регіони повертаються до планових графіків – Шмигаль
"рф працює над забезпеченням миру в Україні": Віткофф розповів про зустріч з посланцем путіна дмитрієвим у США
Через блекаут у Молдові на кордоні з Україною тимчасово зупиняли пропуск транспорту: що відбувалося у Паланці
20th Century Studios презентувала трейлер продовження культового фільму "Диявол носить Прада"

20th Century Studios презентувала трейлер до продовження фільму "Диявол носить Прада", що вийде 1 травня. Меріл Стріп, Енн Гетевей, Емілі Блант та Стенлі Туччі повертаються до своїх ролей.

20th Century Studios презентувала трейлер продовження культового фільму "Диявол носить Прада"

Стрічка вийде у прокат уже 1 травня та поверне на екрани легендарний акторський склад. Про це повідомляє УНН з посиланням на трейлер фільму.

Деталі

Зауважимо, що продовження виходить через 20 років після прем’єри фільму. До своїх ролей повертаються Меріл Стріп, Енн Гетевей, Емілі Блант та Стенлі Туччі, знову занурюючи глядачів у світ модної індустрії Нью-Йорка та редакції глянцевого журналу "Runway".

У продовженні історії головна редакторка Міранда Прістлі опиняється перед серйозними викликами, які загрожують майбутньому глянцевого видання. Неочікувано вирішальною стає роль її колишньої помічниці Емілі — тепер вона успішна підприємиця у сфері моди. Саме її вплив і ресурси змушують Міранду звернутися по підтримку, аби повернути журналу колишній авторитет.

Продюсеркою стрічки виступила Венді Файнерман, а Майкл Бедерман, Карен Розенфельт та Алін Брош МакКенна виконали функцію виконавчих продюсерів.

Нагадаємо, фільм "Диявол носить Прада" знятий за мотивами однойменного роману Лорен Вайсбергер. Видання побачило світ ще у 2003 році. Перша екранізація здійснила справжній фурор ще у 2006-у та стала культовою стрічкою про закулісся світу високої моди.

Станіслав Кармазін

