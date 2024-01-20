20 января: День распространения знаний о пингвинах, День видеокамеры

Сегодня, 20 января, все желающие могут присоединиться к празднованию Дня распространения знаний о пингвинах, пишет УНН.

Пингвины относятся к семейству морских пернатых, которые не летают. Однако, эти животные прекрасно ныряют и плавают. Крупнейшими представителями семейства считаются императорские пингвины, которые по длине достигают более одного метра, а по весу - 40-50 килограммов. К самым маленьким пингвинам относят так называемых голубых пингвинов ростом 30 сантиметров и весом 2-3 килограмма.

Пингвины населяют Антарктику, а также встречаются в Австралии, Новой Зеландии, Южной Америке и Африке.

Средняя продолжительность жизни этих животных составляет 20-30 лет.

Известно, что термин "пингвин" впервые появился в печатном издании в 1500-х годах. Существует три версии его происхождения: от валлийского pen-голова и gwyn-белая, от английского слова pinwing - крыло-шпилька, от латинского слова pinguis - "толстый"

Также сегодня можно отметить День видеокамеры

Именно 20 января 1982 году компания Sony Electronics представила первую бытовую видеокамеру и выпустила ее в свободную продажу.

Главным достижением компании стало окончание разработки системы, которая позволила сохранять неподвижные видеокадры, - Video Floppy. Она на долгие годы стала эталоном для большинства беззеркальных фотовидеокамер.

По церковному календарю сегодня День памяти святого Евфимия, который жил в V веке.

По преданию, когда Евфимий был маленьким, его отец умер, а мать практически сразу же отдала мальчика на воспитание в монастырь.

Там Евфимий решил всю свою жизнь посвятить служению Господу, и, когда повзрослел, ушел в пустыню, где уединился до самой смерти.

Именины 20 января празднуют Ефим, Захар, Мирослав, Инна.