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20 січня: День поширення знань про пінгвінів, День відеокамери

20 січня: День поширення знань про пінгвінів, День відеокамери

Київ • УНН

 • 29989 перегляди

Сьогодні, 20 січня, усі бажаючі можуть долучитися до відзначення Дня поширення знань про пінгвінів. Пінгвіни населяють Антарктику, а також зустрічаються в Австралії, Новій Зеландії, Південній Америці та Африці.

Сьогодні, 20 січня, усі бажаючі можуть долучитися до відзначення Дня поширення знань про пінгвінів, пише УНН.

Пінгвіни належать до сімейства морських пернатих, що не літають. Проте, ці тварини чудово пірнають та плавають. Найбільшими представниками сімейства вважаються імператорські пінгвіни, що за довжиною сягають більше одного метра, а за вагою – 40-50 кілограмів. До найменших пінгвінів відносять так званих блакитних пінгвінів зростом 30 сантиметрів та вагою 2-3 кілограми.

Пінгвіни населяють Антарктику, а також зустрічаються в Австралії, Новій Зеландії, Південній Америці та Африці.

Середня тривалість життя цих тварин становить 20-30 років.

Відомо, що термін "пінгвін" вперше з'явився в друкованому виданні в 1500-х роках. Існує три версії його походження: від валлійського pen-голова і gwyn-біла, від англійського слова pinwing - крило-шпилька, від латинського слова pinguis - "товстий"

Також сьогодні можна відзначити День відеокамери

Саме 20 січня 1982 році компанія Sony Electronics презентувала першу побутову відеокамеру та випустила її у вільний продаж.

Головним досягненням компанії стало закінчення розробки системи, яка дала змогу зберігати нерухомі відеокадри, – Video Floppy. Вона на довгі роки стала еталоном для більшості бездзеркальних фотовідеокамер.

За церковним календарем сьогодні День пам’яті святого Євтимія, який жив у V столітті.

За переказом, коли Євтимій був маленьким, його батько помер, а мати практично одразу ж віддала хлопчика на виховання до монастиря.

Там Євтимій вирішив усе своє життя присвятити служінню Господу, і, коли подорослішав, пішов до пустелі, де усамітнився до самої смерті.

Іменини 20 січня святкують Юхим, Захар, Мирослав, Інна.

Захар Подкидишев

Захар Подкидишев

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