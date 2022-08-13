20 процентов российской армии в Украине уже разгромлено, – Залужный

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"Мы отмечаем, что противник несет значительные потери, прежде всего в живой силе - пятая часть подразделений ВС РФ, вовлеченных в боевые действия в Украине, разгромлена", - сказал он.

По словам Залужного, боевые действия продолжаются на 1 300 км фронта.

"Проинформировал своего американского коллегу об оперативной обстановке, в частности подчеркнул, что активные боевые действия сегодня продолжаются на 1300 км фронта", - сообщил он.

Главнокомандующий в разговоре также подчеркнул необходимость усиления артиллерийского огня.

Напомним

Горсовет Мариуполя со ссылкой на очевидцев происшествия сообщает о сильном взрыве в городе.