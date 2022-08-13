20 відсотків російської армії в України вже розгромлено, – Залужний
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний під час телефонної розмови з головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі сказав, що п'ята частина армії РФ, яка залучена до війни з Україною, розгромлена. Про це інформує УНН.
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"Ми відзначаємо, що противник несе значні втрати, передусім у живій силі - пʼята частина підрозділів ЗС РФ, залучених до бойових дій в Україні, розгромлена", - сказав він.
За словами Залужного, бойові дії наразі тривають на 1 300 км фронту.
"Поінформував свого американського колегу про оперативну обстановку, зокрема, підкреслив, що активні бойові дії сьогодні тривають на 1300 км фронту", - повідомив він.
Головнокомандувач у розмові також наголосив про потребу посилення артилерійського вогню.
Нагадаємо
Міськрада Маріуполя з посиланням на очевидців події повідомляє про сильний вибух в місті.