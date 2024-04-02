2 апреля: День кинолога Украины, Международный день детской книги, Международный день детской книги

Сегодня, второго апреля, в Украине отмечается День кинолога, пишет УНН.

Именно второго апреля 1994 года была создана Кинологическая служба Министерства внутренних дел Украины. Хотя, практика подготовки собак для службы в правоохранительных органах и других ролей развивается в Украине уже более 70 лет.

Служебные собаки в Украине, которых тренируют преданные своему делу кинологи, выполняют различные важные задачи. Их привлекают к поиску наркотиков и взрывчатки, задержанию преступников, службе на блокпостах, поисково-спасательным операциям, разминированию и тому подобное.

День кинолога выходит за рамки правоохранительных и спасательных служб. Это праздник всех, кто занимается разведением собак, воспитанием собак-поводырей для слабовидящих людей или поисково-спасательных собак, а также тех, кто обучает собак различным командам. Это день, когда мы признаем и ценим молчаливое, но глубокое общение и связь между людьми и собаками.

Также сегодня можно присоединиться к празднованию Международного дня детской книги. Событие было основано в 1967 году по инициативе Международного совета по книгам для юношества. Дату празднования установили в честь дня рождения всемирно известного детского датского писателя Ганса Христиана Андерсена, который появился на свет второго апреля 1805 года.

Первыми детскими произведениями были предания, рассказы, повествования, песни, которые передавались в устной форме. Они были призваны развлекать и обучать малышей.

Так, в 1744 году свет увидела первая детская книжка развлекательного характера под названием "Маленькая хорошенькая карманная книжечка". Ее автором и издателем был популяризатор детской книги тех времен - Джон Ньюбери. Издание отличалось красивой обложкой и увлекало детей веселыми играми и яркими иллюстрациями.

В ХІХ веке Г.Х. Андерсен занимается сбором народных сказок Европы. С этой целью он даже отправляется в путешествие по городам и деревням Европы. Так же как братья Гримм, которые сделали сборник сказок Германии, он делает сборник сказок европейских стран.

Первая печатная детская книга в Украине появилась в 1574 году. Это было учебное издание под названием "Руська граматика, или Букварь".

Еще второе апреля - Международный день проверки фактов. Событие было основано с целью привлечения общества к развитию критического мышления, повышения осведомленности о существовании лживой и ложной информации.

Кроме этого, сегодня также можно присоединиться ко Дню примирения. Это позитивное событие основали для того, чтобы привлечь общества к мирному сосуществованию и к тому, чтобы не скрывать обиду, а пытаться примириться со всеми, с кем не нашли общего языка или отпустить ситуацию из своей души.

По церковному календарю сегодня День памяти преподобного Тита Чудотворца, который жил в ІХ веке в Константинополе.

С юных лет Тит решил посвятить свою жизнь служению Господу и принял монашеский постриг. Был проводником и богословом. За свою непоколебимую веру получил от Господа дар исцеления и чудотворения.

Именины второго апреля празднуют Григорий, Никита, Федора.