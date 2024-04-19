19 апреля: День подснежника, День чеснока

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП
17 апреля 2024, 11:02  •  172156 просмотра

Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП

Эксклюзив
Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
16 апреля 2024, 17:25  •  206740 просмотра

Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму

Эксклюзив
В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации
16 апреля 2024, 16:44  •  206914 просмотра

В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации

Эксклюзив
У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф
16 апреля 2024, 14:53  •  168351 просмотра

У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф

Эксклюзив
ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась
16 апреля 2024, 11:38  •  117648 просмотра

ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась

Эксклюзив
Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка
15 апреля 2024, 16:59  •  128557 просмотра

Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка

Эксклюзив
Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков
15 апреля 2024, 11:30  •  139476 просмотра

Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков

Эксклюзив
С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных
15 апреля 2024, 09:20  •  137985 просмотра

С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных

Эксклюзив
Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)
15 апреля 2024, 08:49  •  124427 просмотра

Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)

Эксклюзив
Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля
15 апреля 2024, 07:40  •  103870 просмотра

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12 апреля 2024, 06:00  •  498574 просмотра

19 апреля: День подснежника, День чеснока

Сегодня, 19 апреля, все поклонники цветов и весенней красоты могут присоединиться к празднованию Дня подснежника. Событие отмечается в апреле, ведь было основано в 1984 году в Великобритании, где эти цветы появляются именно в этом месяце.

УНН Lite •   •  21076 просмотра
19 апреля: День подснежника, День чеснока

Польша активизировала противовоздушную оборону на фоне российских ракетных ударов по Украине

Польша подняла в воздух самолеты и начала процедуры для обеспечения безопасности своего воздушного пространства из-за интенсивных российских ракетных ударов по Украине.

Война •   •  13644 просмотра
Польша активизировала противовоздушную оборону на фоне российских ракетных ударов по Украине

Израиль нанес ракетный удар по территории Ирана

Израильские ракеты нанесли удар по территории Ирана.

Война •   •  66068 просмотра
Израиль нанес ракетный удар по территории Ирана

В Днепре работает противовоздушная оборона на фоне ракетных ударов

В Днепре из-за ракетного обстрела были активированы системы противовоздушной обороны, а глава областной военной администрации призвал жителей оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.

Война •   •  63317 просмотра
В Днепре работает противовоздушная оборона на фоне ракетных ударов

Произошел взрыв в Одессе

В Одессе прогремел взрыв.

Война •   •  39920 просмотра
Произошел взрыв в Одессе

В Днепре прогремели взрывы

В Днепре прогремели взрывы.

Война •   •  33249 просмотра
В Днепре прогремели взрывы

ПВО рф сбили 25 целей над белгородом: повреждены здания и транспорт во время воздушной атаки

Системы противовоздушной обороны сбили 25 воздушных целей, приближавшихся к белгородской области, нанеся ущерб жилым домам, складам, автомобилям и другой инфраструктуре.

Война •   •  31421 просмотра
ПВО рф сбили 25 целей над белгородом: повреждены здания и транспорт во время воздушной атаки

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога

В столице Украины и других областях объявлена воздушная тревога.

Война •   •  29704 просмотра
В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога

В Николаевской области зафиксирован полет ракеты на северо-запад

Военно-воздушные Силы Украины информируют о ракете, направляющейся на северо-запад в Николаевской области.

Война •   •  26992 просмотра
В Николаевской области зафиксирован полет ракеты на северо-запад

В Индии стартовали самые масштабные выборы на планете

В Индии началась избирательная кампания, в которой участвуют почти миллиард избирателей. Ожидается, что правящая партия во главе с премьер-министром Нарендрой Моди одержит победу.

политика •   •  25072 просмотра
В Индии стартовали самые масштабные выборы на планете