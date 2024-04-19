19 апреля: День подснежника, День чеснока

Сегодня, 19 апреля, все поклонники цветов и весенней красоты могут присоединиться к празднованию Дня подснежника, пишет УНН.

Событие отмечается в апреле, ведь было основано в 1984 году в Великобритании, где эти цветы появляются именно в этом месяце. В Украине, например, подснежники начинают пробиваться сквозь холодную землю и снег в марте и даже в конце февраля.

В Великобритании подснежники такие же культовые цветы как и тюльпаны в Нидерландах.

Подснежники - ранние и особенно нежные вестники весны. Это первые цветы после длительных зимних холодов. Поэтому они особенно привлекают своим хрупким видом, ярким цветом и душистым ароматом.

Сейчас в мире насчитывается около 20 видов подснежников, включая природные гибриды.

Самыми распространенными видами этих весенних цветов являются:

- Белые подснежники, которые расцветают рано и имеют самый длинный период цветения. Они имеют деликатные белые цветки с пятнышком желтого цвета в центре. Отличаются ярким ароматом;

- Снежные подснежники встречаются чаще всего, их можно увидеть в зонах лесов Центральной Европы. Такие подснежники отличаются белыми цветками в виде колокольчиков.

- Подснежники Эльвеса растут в Малой Азии. Имеют крупные соцветия шаровидной формы.

Также 19 апреля можно отметить День чеснока. Событие было основано в США и довольно быстро стало популярным во многих странах мира.

Несмотря на специфический вкус и запах, чеснок является незаменимым ингредиентом в большом количестве блюд разных народов мира

Чеснок также выполняет роль медицинского помощника: растение обладает противовирусным и иммуностимулирующим действием, помогает при колите, гипертонии, нормализует уровень холестерина и тому подобное. Чеснок содержит большое количество микроэлементов и витаминов, необходимых для организма.

Сейчас в мире насчитывается около 300 разновидностей чеснока.

Еще сегодня можно присоединиться ко Дню поэзии и творческого мышления.

Люди с творческим мышлением способны к нетипичным решениям, к видению явлений, проблем, предметов под особым углом. Такие личности воспринимают мир с помощью творческого воображения, что помогает им продуцировать оригинальные идеи.

Поэзия является неотъемлемой частью творчества. Многие люди именно через нее раскрывают свои таланты.

По церковному календарю сегодня День памяти преподобного Иоанна Печерника, который жил в Палестине в 8-м веке.

С юных лет он решил посвятить свою жизнь служению Господу. Иоанн принял монашеский постриг и поселился в Суккийской Лавре на берегу Мертвого моря, где и провел всю свою жизнь.

Именины 19 апреля празднуют Иван, Георгий, Семен, Виктор.