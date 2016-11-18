18 ноября в Украине без осадков
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. На 18 ноября синоптики в Украине прогнозируют облачную с прояснениями погоду, осадков не предусматривают, передает УНН со ссылкой на Гидрометцентр.
"18 ноября в Украине без существенных осадков. Ночью и утром в южной части местами туман. На дорогах западных, северных и центральных областей местами гололедица", - говорится в сообщении.
По прогнозам синоптиков, направление ветра будет южным, скоростью 7-12 м / с, в Карпатах местами возможны порывы со скоростью 15-20 м / с.
Температура днем 0-5 ° тепла, в южной части, на Закарпатье и Волыни - 6-11 °.