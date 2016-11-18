18 листопада в Україні без істотних опадів
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. На 18 листопада синоптики в Україні прогнозують хмарну з проясненнями погоду, опадів не передбачають, передає УНН з посиланням на Гідрометцентр.
“18 листопада в Україні без істотних опаді. Вночі та вранці у південній частині подекуди туман. На дорогах західних, північних та центральних областей місцями ожеледиця. ”, — йдеться в повідомленні.
За прогнозами синоптиків, напрям вітру буде південним, швидкістю 7-12 м/с, в Карпатах місцями можливі пориви з швидкістю 15-20 м/с.
Температура вдень становитиме 0-5° тепла, у південній частині, на Закарпатті та Волині — 6-11°.