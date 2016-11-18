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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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18 листопада в Україні без істотних опадів

18 листопада в Україні без істотних опадів

Київ • УНН

 • 7928 перегляди

КИЇВ. 18 листопада. УНН. На 18 листопада синоптики в Україні прогнозують хмарну з проясненнями погоду, опадів не передбачають, передає УНН з посиланням на Гідрометцентр.

“18 листопада в Україні без істотних опаді. Вночі та вранці у південній частині подекуди туман. На дорогах західних, північних та центральних областей місцями ожеледиця. ”, — йдеться в повідомленні.

За прогнозами синоптиків, напрям вітру буде південним, швидкістю 7-12 м/с, в Карпатах місцями можливі пориви з швидкістю 15-20 м/с.

Температура вдень становитиме 0-5° тепла, у південній частині, на Закарпатті та Волині — 6-11°.

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