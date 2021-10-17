17 октября отмечают Международный день борьбы с бедностью

Международный день борьбы за ликвидацию нищеты

Сегодня, 17 октября, отмечается Международный день борьбы за ликвидацию нищеты, который был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН (резолюция № A / RES / 47/196) в 1992 году.

В своей резолюции Генеральная Ассамблея ООН призвала все государства пропагандировать в этот день мероприятия по ликвидации нищеты и бедности.

Вместе с тем, история проведения Международного дня борьбы за ликвидацию нищеты берет свое начало 17 октября 1987. В тот день более ста тысяч человек собрались на площади Трокадеро в Париже, где в 1948 году была подписана Всеобщая декларация прав человека, чтобы отдать дань памяти жертвам бедности, насилия и голода.

Тема бедности является крайне актуальной и для нашего государства. Обращения граждан к Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека свидетельствуют, что большинство из них находится в социальном положении бедности, ведь речь идет об отсутствии необходимых материальных средств для того, чтобы полноценно питаться, купить жилье, предоставить образование детям или обеспечить семью качественным медицинским обслуживанием.

День работников пищевой промышленности

Это профессиональный праздник работников пищевой промышленности Украины отмечается ежегодно в третье воскресенье октября.

Праздник установлен в Украине “... в поддержку инициативы работников пищевой промышленности, а также профессиональных союзов ...” согласно Указу Президента Украины “О Дне работников пищевой промышленности” от 8 августа 1995 года № 714/95.

Религиозные праздники

Сегодня, 17 октября, православные верующие почитают память преподобного Аммона. Аммон происходил из Египта, родился в семье благочестивых людей. Женился на богобоязненным девушкой, убедил ее остаться девственницей. Жили супруги, как брат с сестрой. 20 лет они прожили в молитве, посте и трудах, потом разошлись. Аммон поселился в пустыне, где пробыл еще 22 года. Вокруг него собралось много отшельников, как и вокруг его жены, которая основала обитель у себя дома. Умер около 350 года.

В частности, сегодня день памяти преподобномученика Петра. Петр был епископом в Капитолии, по преданию пострадал в III или IV веке. Перед тем, как попасть к язычникам, обратил ко Христу свою жену и внуков. Сын императора, затеяв гонения на христиан, привел Петра к отцу. Там мученику отсекли конечности, вырвали язык и глаза. После этого сожгли.

В воскресенье, 17 октября, именины отмечают владельцы таких имен: Аммон, Виринея (Вероника), Владимир, Гаий, Гурий, Давикт (Адавкт), Домнина, Евсевий, Эллада, Ерофей, Каллисфения, Ониса, Павел, Проскудия (Просдока), Стефан (Степан), Фавст и Херимон.