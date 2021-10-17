17 жовтня відзначають Міжнародний день боротьби з бідністю

Міжнародний день боротьби за ліквідацію бідності

Сьогодні, 17 жовтня, відзначають Міжнародний день боротьби за ліквідацію бідності, який був проголошений Генеральною Асамблеєю ООН (резолюція № A/RES/47/196) у 1992 році.

У своїй резолюції Генеральна Асамблея ООН закликала всі держави пропагувати у цей день заходи з ліквідації злиднів та бідності.

Разом із тим, історія проведення Міжнародного дня боротьби за ліквідацію бідності бере свій початок 17 жовтня 1987 року. Того дня понад сто тисяч людей зібралися на площі Трокадеро в Парижі, де в 1948 році була підписана Загальна декларація прав людини, щоб віддати данину пам’яті жертвам бідності, насильства й голоду.

Тема бідності є вкрай актуальною і для нашої держави. Звернення громадян до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини свідчать, що більшість із них перебуває у соціальному становищі бідності, адже йдеться про відсутність необхідних матеріальних засобів для того, щоб повноцінно харчуватися, купити житло, надати освіту дітям чи забезпечити сім’ю якісним медичним обслуговуванням.

День працівників харчової промисловості

Це професійне свято працівників харчової промисловості України відзначається щорічно у третю неділю жовтня.

Свято встановлено в Україні “...на підтримку ініціативи працівників харчової промисловості, а також професійних спілок...” згідно з Указом Президента України “Про День працівників харчової промисловості” від 8 серпня 1995 року № 714/95.

Релігійні свята

Сьогодні, 17 жовтня, православні віряни шанують пам’ять преподобного Аммона. Аммон походив з Єгипту, народився в сім’ї благочестивих людей. Одружився з богобоязливою дівчиною, переконав її залишитися незайманою. Жило подружжя, як брат з сестрою. 20 років вони прожили в молитві, пості і працях, потім розійшлися. Аммон оселився в пустелі, де пробув ще 22 роки. Навколо нього зібралося багато відлюдників, як і навколо його дружини, яка заснувала обитель у себе вдома. Помер близько 350 року.

Зокрема, сьогодні день пам’яті преподобномученика Петра. Петро був єпископом в Капітолії, за переказами постраждав в III або IV столітті. Перед тим, як потрапити до язичників, звернув до Христа свою дружину і онуків. Син імператора, затіявши гоніння на християн, привів Петра до батька. Там мученику відсікли кінцівки, вирвали язик і очі. Після цього спалили.

У неділю, 17 жовтня, іменини відзначають власники таких імен: Аммон, Вірінея (Вероніка), Володимир, Гаїй, Гурій, Давікт (Адавкт), Домніна, Евсевій, Елладій, Єрофій, Каллісфенія, Онісим, Павло, Проскудія (Просдока), Стефан (Степан), Фавст і Херімон.​