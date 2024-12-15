17-летний одессит получил «бронзу» на международных соревнованиях по фигурному катанию
Киев • УНН
Марк Кулиш завоевал третье место на соревнованиях Edusport Trophy в Румынии, набрав 143.29 балла. После короткой программы спортсмен был четвертым, но благодаря высокому результату в произвольной программе поднялся на третью строчку.
17-летний одессит Марк Кулиш принес Украине бронзовую награду на международных соревнованиях по фигурному катанию Edusport Trophy, которые проходили в румынском Отопене. Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта, передает УНН.
Детали
Юный спортсмен занял третье место в юниорской категории, набрав 143.29 балла по итогам двух программ. После короткой программы Кулиш был четвертым, однако благодаря высокому результату в произвольной программе (94.72 балла) поднялся на третью строчку общего зачета.
Победу в соревнованиях одержал Оскар Оливер из Польши, а «серебро» завоевал литовец Даниэль Корабельник.
Украина завоевала "золото" на этапе юниорской серии Гран-при по фигурному катанию23 сент. 2023, 21:34 • 235818 просмотров