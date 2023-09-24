Украина завоевала "золото" на этапе юниорской серии Гран-при по фигурному катанию
Киев • УНН
КИЕВ. 24 сентября. УНН. Этап юниорской серии Гран-при по фигурному катанию в венгерском Будапеште соревнования завершился победой украинского дуэта Ирина Пидгайна и Артем Коваль. Об этом сообщил Национальный олимпийский комитет Украины и национальной олимпийской сборной Украины, передает УНН.
Детали
Подопечные Галины Чуриловой и Елены Онищенко завоевали золото с тремя личными рекордами:
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- в ритмическом танце,
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- в произвольном танце,
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- а также по сумме двух дней - 149,42,
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Украина опередила на 3,14 балла серебряных призеров американцев Яли Педерсен и Джеффри Чена.
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"Отметим, что для Ирины Пидгайной, которой завтра исполняется 15, и 19-летнего Артема Коваля это первая медаль в юниорской серии Гран-при", - сообщили в комитете.
Напомним
Ранее мы писали, что украинский дуэт в составе Марии Пинчук и Никиты Погорелова впервые за 12 лет завоевал для Украины "золото" в танцах на льду на этапе юниорской серии Гран-при ISU по фигурному катанию.