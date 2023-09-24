Україна виборола "золото" на етапі юніорської серії Гран-прі з фігурного катання

Деталі

Підопічні Галини Чурілової та Олени Онищенко вибороли золото з трьома особистими рекордами:



у ритмічному танці,



довільному танці,



а також за сумою двох днів - 149,42,



Україна випередила на 3,14 бала срібних призерів американців Ялі Педерсен та Джеффрі Чена.

Цитата

"Відзначимо, що для Ірини Підгайної, якій завтра виповнюється 15, та 19-річного Артема Коваля це перша медаль в юніорській серії Гран-прі", - повідомили в комітеті.

Нагадаємо

Раніше ми писали, що український дует в складі Марії Пінчук та Микити Погорєлова вперше за 12 років виборов для України "золото" у танцях на льоду на етапі юніорської серії Гран-прі ISU з фігурного катання.