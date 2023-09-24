Україна виборола "золото" на етапі юніорської серії Гран-прі з фігурного катання
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. Етап юніорської серії Гран-прі з фігурного катання в угорському Будапешті змагання завершився перемогою українського дуету Ірина Підгайна та Артем Коваль. Про це повідомив Національний олімпійський комітет України та національної олімпійської збірної України, передає УНН.
Деталі
Підопічні Галини Чурілової та Олени Онищенко вибороли золото з трьома особистими рекордами:
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- у ритмічному танці,
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- довільному танці,
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- а також за сумою двох днів - 149,42,
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Україна випередила на 3,14 бала срібних призерів американців Ялі Педерсен та Джеффрі Чена.
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"Відзначимо, що для Ірини Підгайної, якій завтра виповнюється 15, та 19-річного Артема Коваля це перша медаль в юніорській серії Гран-прі", - повідомили в комітеті.
Нагадаємо
Раніше ми писали, що український дует в складі Марії Пінчук та Микити Погорєлова вперше за 12 років виборов для України "золото" у танцях на льоду на етапі юніорської серії Гран-прі ISU з фігурного катання.