165 боевых столкновений на фронте за сутки: где оккупанты активнее всего атаковали ВСУ

На фронте за прошедшие сутки, 1 декабря, произошло 165 боевых столкновений. Активнее всего российские войска атаковали на Кураховском направлении, еще Силы обороны отбили 48 атак врага. Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 8 утра понедельника, сообщает УНН.

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах 18 авиаударов, сбросил 25 КАБ, применил 1635 дронов-камикадзе. Кроме этого, совершил 5079 обстрелов, из них 145 из РСЗО.

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три района сосредоточения личного состава и техники российских захватчиков.

На Харьковском направлении враг десять раз штурмовал в районах населенных пунктов Старица, тихое, Волчанск и в направлении Казачьей Лопани.

На Купянском направлении за сутки произошло девять атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Лозовой, Кругляковки, Глушковки и Зеленой Рощи.

На Лиманском направлении враг атаковал восемь раз. Пытался продвинуться вперед вблизи Дружелюбовки, Грековки, Григоровки, Тернов и Торского.

ВСУ уничтожили почти 1800 оккупантов и 9 танков за сутки-Генштаб

На Краматорском направлении зафиксировано три боестолкновения в районе временного Яра.

На Торецком направлении враг совершил восемь атак неподалеку Торецка и в направлении Щербиновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 33 штурмовых и наступательных действия агрессора в районах Миролюбовки, Луча, Лисовки, Даченского, желтого и Млечного.

На Кураховском направлении Силы обороны отразили 48 атак позиций наших войск вблизи Берестков, Солнцовки, Зари, Новодмитровки, Курахово, Дальнего, Елизаветовки и Ганновки.

На Времовском направлении противник совершил 24 наступательных действия на позиции украинских подразделений в районах Константинопольского, Трудового, Великой Новоселки, Новоселки, Нового Комара и Новодаровки.

На Приднепровском направлении российские захватчики пытались штурмовать позиции наших подразделений четыре раза, успеха эти действия им не принесли.

В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отбили 16 атак российских захватчиков.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории рф применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.

Последствия атаки дрона в Тернополе: один человек погиб, 3 человека пострадали и зафиксированы масштабные разрушения