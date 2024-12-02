ВСУ уничтожили почти 1800 оккупантов и 9 танков за сутки-Генштаб
Киев • УНН
Генштаб ВСУ обнародовал новые данные о потерях российских оккупантов по состоянию на 2 декабря. За сутки ликвидировано 1790 военных террористов, уничтожено 9 танков и 28 БМП.
В пределах суток агрессор потерял 1790 военных. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
Боевые потери противника за период с 24.02.22 по 02.12.24:
- Личный состав: 743 920 (+1790).
- Танки: 9478 (+9).
- Бронированные боевые машины: 19397 (+28).
- Артиллерийские системы: 20953 (+30).
- РСЗО: 1253.
- Средства ПВО: 1019.
- Самолеты: 369.
- Вертолеты: 329.
- БпЛА оперативно-тактического уровня: 19886 (+83).
- Крылатые ракеты: 2852.
- Корабли / катера: 28.
- Подводные лодки: 1.
- - Автомобильная техника и автоцистерны: 30606 (+99).
- Специальная техника: 3619.
153 боевых столкновений за сутки: где оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ - Генштаб30 нояб. 2024, 18:13 • 28532 просмотра