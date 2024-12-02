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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ВСУ уничтожили почти 1800 оккупантов и 9 танков за сутки-Генштаб

ВСУ уничтожили почти 1800 оккупантов и 9 танков за сутки-Генштаб

Киев  •  УНН

 • 2664 просмотра

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Генштаб ВСУ обнародовал новые данные о потерях российских оккупантов по состоянию на 2 декабря. За сутки ликвидировано 1790 военных террористов, уничтожено 9 танков и 28 БМП.

В пределах суток агрессор потерял 1790 военных. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

Боевые потери противника за период с 24.02.22 по 02.12.24:

- Личный состав: 743 920 (+1790).

- Танки: 9478 (+9).

- Бронированные боевые машины: 19397 (+28).

- Артиллерийские системы: 20953 (+30).

- РСЗО: 1253.

- Средства ПВО: 1019.

- Самолеты: 369.

- Вертолеты: 329.

- БпЛА оперативно-тактического уровня: 19886 (+83).

- Крылатые ракеты: 2852.

- Корабли / катера: 28.

- Подводные лодки: 1.

- - Автомобильная техника и автоцистерны: 30606 (+99).

- Специальная техника: 3619.

153 боевых столкновений за сутки: где оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ - Генштаб30 нояб. 2024, 18:13 • 28532 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Война
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
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