ВСУ уничтожили почти 1800 оккупантов и 9 танков за сутки-Генштаб

В пределах суток агрессор потерял 1790 военных. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

Боевые потери противника за период с 24.02.22 по 02.12.24:

- Личный состав: 743 920 (+1790).

- Танки: 9478 (+9).

- Бронированные боевые машины: 19397 (+28).

- Артиллерийские системы: 20953 (+30).

- РСЗО: 1253.

- Средства ПВО: 1019.

- Самолеты: 369.

- Вертолеты: 329.

- БпЛА оперативно-тактического уровня: 19886 (+83).

- Крылатые ракеты: 2852.

- Корабли / катера: 28.

- Подводные лодки: 1.

- - Автомобильная техника и автоцистерны: 30606 (+99).

- Специальная техника: 3619.

153 боевых столкновений за сутки: где оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ - Генштаб