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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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160 боев за сутки: где на фронте горячее всего и что происходит в курской области

160 боев за сутки: где на фронте горячее всего и что происходит в курской области

Киев  •  УНН

06:33 • 2353 просмотра

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На фронте произошло 160 боевых столкновений, больше всего на Кураховском и Покровском направлениях. Враг нанес 70 авиаударов и совершил 4697 обстрелов, а в курской области рф атаковала собственную территорию.

160 боев произошло на фронте за прошедшие сутки, более половины из которых - на Кураховском и Покровском направлениях, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в сводке на 8 часов 11 ноября, пишет УНН.

В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 160 боевых столкновений

- сообщили в Генштабе.

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар с применением двух ракет, а также 70 авиаударов, сбросил 142 КАБ, применил 1538 дронов-камикадзе. Кроме этого, совершил 4697 обстрелов, из них 77 из РСЗО.

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны, как указано, поразили одну артиллерийскую систему и шесть районов сосредоточения личного состава и техники российских захватчиков.

По данным Генштаба, ситуация по направлениям следующая:

На Харьковском направлении враг шесть раз штурмовал в районах населенных пунктов Старица и Волчанск.

На Купянском направлении за сутки произошло три атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Кондрашовки, Загрызово и Зеленого Гая.

На Лиманском направлении враг атаковал шесть раз. Пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Грековка, Терны, Торское и Серебрянка.

Защитники украинской земли сдерживали натиск врага на Сиверском направлении, где была отражена одна атака противника в районе Верхнекаменского.

На Краматорском направлении зафиксировано три боестолкновения в районах Ступочек и Часового Яра.

На Торецком направлении враг совершил 16 атак неподалеку Торецка и Щербиновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 35 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах Миролюбовки, Проминя, Григорьевки, Селидово, Лисовки, Сухого Яра и Петровки.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 48 атак позиций наших войск вблизи Ильинка, Воздвиженка, Новоселидовка, Новодмитровка, Сонцовка, Максимильяновка, Антоновка, Дальнее и Екатериновка. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах населенных пунктов Антоновка и Ильинка.

На Времовском направлении противник совершил 13 штурмов наших позиций в районах Трудового, Константинопольского, Успеновки и Макаровки. Активно задействовал для ударов на направлении штурмовую и бомбардировочную авиацию.

На Ореховском направлении оккупанты дважды атаковали в направлении Новоандреевки и Малой Токмачки, получили жесткий отпор, понесли потери.

На Приднепровском направлении российские захватчики штурмовали позиции наших подразделений семь раз, успеха эти действия им не принесли.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории рф активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.

"Продолжается операция в Курской области. По имеющейся информации вражеская авиация за минувшие сутки нанесла 26 ударов с применением 48 КАБов по своей территории", - говорится в сводке.

Как указали в Генштабе, наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

Еще плюс 1770 оккупантов и 34 артсистемы: Генштаб обновил данные о потерях врага11 ноября 2024, 05:57 • 7766 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
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