Еще плюс 1770 оккупантов и 34 артсистемы: Генштаб обновил данные о потерях врага
Киев • УНН
Генштаб ВСУ обнародовал обновленные данные потерь российских войск по состоянию на 11 ноября. За минувшие сутки ликвидировано 1770 оккупантов, уничтожено 40 ББМ и 34 артиллерийские системы.
Силы обороны продолжают наносить потери стране-агрессору России - за минувшие сутки обезвредили 1 770 захватчиков, 40 ББМ и 34 артсистемы. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, пишет УНН.
Детали
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.11.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 710 660 (+1 770) человек,
- танков - 9 253 (+4) ед,
- боевых бронированных машин - 18 766 (+40) ед,
- артиллерийских систем - 20 314 (+34) ед,
- РСЗО - 1 245 (+0) ед,
- средств ППО - 996 (+0) ед,
- самолетов - 369 (+0) ед,
- вертолетов - 329 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 18 676 (+57) ед,
- крылатых ракет - 2 636 (+2) ед,
- кораблей/катеров - 28 (+0) ед,
- подводных лодок - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 28 802 (+119) ед,
- специальной техники - 3 620 (+16) ед.
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