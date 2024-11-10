Зеленский: продолжается работа с американскими партнерами над усилением украинского ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении сообщил, что работа с Соединенными Штатами над усилением украинской системы ПВО - продолжается, передает УНН.

"Мы работаем с нашими партнерами из Соединенных Штатов Америки над новыми оборонными пакетами, которые поддерживают нашу систему ПВО. И это то, что крайне необходимо перед зимой - в условиях постоянных российских ударов. Мы нуждаемся в реальном прогрессе и в отношении дальнобойности. Есть решение, которое позволяет американским подрядчикам работать в Украине для ремонта и обслуживания техники. Это значительно ускорит процессы", - заявил Президент.

Он поблагодарил Канаду за совместную работу над поставкой дополнительных систем ПВО "Насамс".

"Есть на этой неделе новое решение Британии по санкциям против российских субъектов, которые работают на войну - и это также очень важно. Спасибо! Все юридические и физические лица России, которые обеспечивают деятельность российского ВПК, должны быть отрезаны от мира - чтобы уменьшать возможности России избегать настоящей дипломатии и разжигать войну дальше. Всем в мире нужно, чтобы санкции уменьшили прежде всего самоуверенность Путина. Это абсолютно реалистично", - добавил глава государства.

Зеленский также сообщил, что сейчас готовится новый военный пакет от Литвы.

"Также работаем вместе над привлечением средств для закупки оружия и производства в Украине. Швеция - есть новые решения и в гражданской поддержке, и в военной, в частности для нашей морской безопасности", - сообщил Президент.

Сырский и глава Пентагона обсудили усиление ПВО Украины

Напомним

После победы на президентских выборах в США Дональда Трампа усилились разговоры о вероятном уменьшении военной поддержки со стороны крупнейшего союзника Украины. Инаугурация 47-го президента США запланирована на 20 января 2025 года, до этого времени главой государства остается Джо Байден, в администрации которого заявят, что сделают все возможное, чтобы поддержка Украины продолжалась.

На фоне этих событий издание The Telegraph со ссылкой на окружение Трампа, опубликовало, вероятный, мирный план будущего американского президента в отношении Украины.

По данным издания, этот план является одним из нескольких, которые рассматривает Трамп, который перед избранием на пост президента США заявил, что начнет мирные переговоры до того, как вступит в должность в январе.

План новоизбранного президента, о котором сообщили трое сотрудников штаба Трампа, предусматривает, что нынешняя линия фронта будет заморожена, а Украина согласится отложить свои амбиции по вступлению в НАТО на 20 лет.

В обмен на это США предоставят Украине большое количество оружия, чтобы сдержать Россию от возобновления войны.

США не будут предоставлять войска для патрулирования и охраны возникшей в результате буферной зоны и не будут финансировать эту миссию.