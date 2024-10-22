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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сырский и глава Пентагона обсудили усиление ПВО Украины

Сырский и глава Пентагона обсудили усиление ПВО Украины

Киев  •  УНН

22 октября 2024, 12:00  •  2810 просмотра

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Главнокомандующий ВСУ Сырский встретился с главой Пентагона Остином. Они обсудили усиление противовоздушной обороны и способность средств поражения подразделений ВСУ.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел встречу с главой Пентагона Ллойдом Остином. Они обсудили, в частности, вопросы использования полного потенциала отдельных средств поражения украинских подразделений и усиления возможностей противовоздушной обороны, передает УНН.

«Провел конструктивную и плодотворную встречу с Министром обороны США господином Ллойдом Остином. Проинформировал главу Пентагона о стратегической ситуации на фронте и особенностях развития оперативной обстановки на наиболее тяжелых направлениях действий украинских войск», - написал Сырский в Facebook.

Сырский в ходе разговора отметил важность системной и бесперебойной поддержки Сил обороны Украины вооружением и военной техникой со стороны союзников, прежде всего США.

«В этом контексте еще раз подчеркнул необходимость достижения если не преимущества, то хотя бы паритета с врагом по номенклатуре основных образцов военной техники и боеприпасов. Также подробно обсудили вопросы использования полного потенциала отдельных средств поражения украинских подразделений, усиление возможностей противовоздушной обороны и ряд других вопросов, которые в перспективе будут иметь эффект на театре военных действий», - рассказал Сырский.

Дополнение

21 октября сообщалось, что министр обороны США Ллойд Остин привез в Киев объявление о значительном пакете оборонной помощи Украине на 400 миллионов долларов.

Президент Владимир Зеленский заявил, что для Украины готовится еще один пакет финансирования от США на производство украинских дронов на 800 млн долларов.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика
pentagonПентагон
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
lloid-ostinЛлойд Остин
oleksandr-syrskyiАлександр Сырский
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
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