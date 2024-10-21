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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 3830 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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США готують окремий пакет на 800 млн доларів для виробництва українських дронів - Зеленський

Київ • УНН

 • 32783 перегляди

Президент України повідомив про новий пакет фінансування від США на $800 млн для виробництва українських дронів.

США готують окремий пакет на 800 млн доларів для виробництва українських дронів - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що для України готується ще один пакет фінансування від США на виробництво українських дронів на 800 млн доларів. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.

Сьогодні є нове рішення США по підтримці України, новий оборонний пакет. Обсяг 400 млн доларів. Готується ще окремий пакет фінансування на виробництво українських дронів. 800 млн доларів. Україна вдячна за цю підтримку. Нам потрібно, щоб попри будь-які загрози політичного характеру у світі, Україна могла незмінно захищати свій суверенітет, свою незалежність. І обов'язково це буде 

- сказав Зеленський.

Нагадаємо

Міністр оборони України Рустем Умєров зустрівся із главою Пентагону Ллойдом Остіном. Говорили про оперативну ситуацію на полі бою, кроки з реалізації Плану перемоги та залучення американських інвестицій для розбудови українського оборонно-промислового комплексу.

США оголосили про новий пакет оборонної допомоги Україні на 400 млн доларів: що туди увійде21.10.24, 17:22 • 18640 переглядiв

Антоніна Туманова

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