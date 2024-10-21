США готовят отдельный пакет на 800 млн долларов для производства украинских дронов - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для Украины готовится еще один пакет финансирования от США на производство украинских дронов на 800 млн долларов. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.

Сегодня есть новое решение США по поддержке Украины, новый оборонный пакет. Объем 400 млн долларов. Готовится еще отдельный пакет финансирования на производство украинских дронов. 800 млн долларов. Украина благодарна за эту поддержку. Нам нужно, чтобы несмотря на любые угрозы политического характера в мире, Украина могла неизменно защищать свой суверенитет, свою независимость. И обязательно это будет - сказал Зеленский.

Напомним

Министр обороны Украины Рустем Умеров встретился с главой Пентагона Ллойдом Остином. Говорили об оперативной ситуации на поле боя, шагах по реализации Плана победы и привлечении американских инвестиций для развития украинского оборонно-промышленного комплекса.

США объявили о новом пакете оборонной помощи Украине на 400 млн долларов: что туда войдет