Сирський та голова Пентагону обговорили посилення ППО України
Київ • УНН
Головнокомандувач ЗСУ Сирський зустрівся з главою Пентагону Остіном. Вони обговорили посилення протиповітряної оборони та спроможність засобів ураження підрозділів ЗСУ.
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів зустріч з головою Пентагону Ллойдом Остіном. Вони обговорили, зокрема, питання щодо використання повного потенціалу окремих засобів ураження українських підрозділів та посилення спроможностей протиповітряної оборони, передає УНН.
"Провів конструктивну та плідну зустріч з Міністром оборони США паном Ллойдом Остіном. Поінформував главу Пентагону про стратегічну ситуацію на фронті та особливості розвитку оперативної обстановки на найбільш важких напрямках дій українських військ", - написав Сирський у Facebook.
Сирський в ході розмови зазначив про важливість системної та безперебійної підтримки Сил оборони України озброєнням та військовою технікою з боку союзників, насамперед США.
"У цьому контексті вкотре наголосив на необхідності досягнення якщо не переваги, то хоча б паритету з ворогом за номенклатурою основних зразків військової техніки та боєприпасів. Також детально обговорили питання щодо використання повного потенціалу окремих засобів ураження українських підрозділів, посилення спроможностей протиповітряної оборони та низку інших питань, які у перспективі матимуть ефект на театрі воєнних дій", - розповів Сирський.
Доповнення
21 жовтня повідомлялося, що міністр оборони США Ллойд Остін привіз до Києва оголошення про значний пакет оборонної допомоги Україні на 400 мільйонів доларів.
Президент Володимир Зеленський заявив, що для України готується ще один пакет фінансування від США на виробництво українських дронів на 800 млн доларів.