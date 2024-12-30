153 боевых столкновения на фронте: где самые горячие точки и сколько атак продолжается - Генштаб
Киев • УНН
На передовой зафиксировано 153 боевых столкновения, больше всего на Покровском направлении - 39 атак. Самые горячие бои продолжаются на Покровском, Кураховском, Лиманском и Времовском направлениях.
На передовой произошло 153 боевых столкновения. Самой горячей сегодня является ситуация на Покровском, Кураховском, Лиманском и Времовском направлениях. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
На Харьковском направлении террористы дважды атаковали возле Волчанска и Липцов.
На Купянском направлении противник 16 бил вблизи Голубовки, Степной Новоселовки, Кругляковки и Загрызово.
На Лиманском направлении оккупанты 19 раз штурмовали в районах Копанок, Надежды, Новоегоровки, Макеевки, Ивановки и Тернов.
На Северском направлении вражеская армия один раз неудачно атаковала в районе населенного пункта Белогоровка.
На Краматорском направлении противник реализовал десять боевых столкновений вблизи Часового Яра и Ступочек.
На Торецком направлении агрессор бил неподалеку Щербиновки и в Торецке. Сейчас 8 боестолкновений продолжаются.
На Покровском направлении враг 39 раз атаковал в районах населенных пунктов Воздвиженка, Миролюбовка, Луч, Зеленое, Даченское, Новый Труд, Шевченко, Волково, Новооленовка и Новоелизаветовка. Восемь атак продолжаются до сих пор.
На Кураховском направлении силы террористов штурмовали вблизи Петропавловки, Славянки, Шевченко и Курахово. Известно, что пять боестолкновений до сих пор продолжаются.
На Времовском направлении ВСУ отражали атаки противника вблизи Янтарного, Успеновки, Времовки и в направлении Константинополя и Новоселки На данный момент 5 атак продолжается.
На Ореховском направлении враг дважды безуспешно пытался прорваться в направлении Новоандреевки.
Оккупанты совершили 30 попыток наступления на Покровском направлении - Генштаб о ситуации на фронте30 дек. 2024, 14:24 • 18257 просмотров