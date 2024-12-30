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153 бойових зіткнення на фронті: де найгарячіші точки та скільки атак триває - Генштаб

153 бойових зіткнення на фронті: де найгарячіші точки та скільки атак триває - Генштаб

Київ • УНН

 • 55642 перегляди

На передовій зафіксовано 153 бойових зіткнення, найбільше на Покровському напрямку - 39 атак. Найгарячіші бої тривають на Покровському, Курахівському, Лиманському та Времівському напрямках.

На передовій відбулося 153 бойових зіткнення. Найгарячішою сьогодні є ситуація на Покровському, Курахівському, Лиманському та Времівському напрямках. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Деталі

На Харківському напрямку терористи двічі атакував біля Вовчанська та Липців.

На Куп’янському напрямку супротивник 16 бив поблизу Голубівки, Степової Новоселівки, Кругляківки та Загризового.

На Лиманському напрямку окупанти 19 разів штурмували в районах Копанок, Надії, Новоєгорівки, Макіївки, Іванівки та Тернів.

На Сіверському напрямку ворожа армія один раз невдало атакувала в районі населеногопункту Білогорівка.

На Краматорському напрямку противник реалізував десять бойових зіткнень поблизу Часового Яру та Ступочок. 

На Торецькому напрямку агресор бив неподалік Щербинівки та в Торецьку. Нині 8 боєзіткнень тривають. 

На Покровському напрямку ворог 39 разів атакував у районах населених пунктів Воздвиженка, Миролюбівка, Промінь, Зелене, Даченське, Новий Труд, Шевченко, Вовкове, Новооленівка та Новоєлизаветівка. Вісім атак тривають дотепер.

На Курахівському напрямку сили терористів штурмували поблизу Петропавлівки, Слов’янки, Шевченко та Курахового. Відомо, що п’ять боєзіткнень досі триває.

На Времівському напрямку ЗСУ відбивали атаки противника поблизу Янтарного, Успенівки, Времівки та в напрямку Костянтинополя та Новосілки На даний момент 5 атак триває.

На Оріхівському напрямку ворог двічі безуспішно намагався прорватися в напрямку Новоандріївки.

Окупанти здійснили 30 спроб наступу на Покровському напрямку - Генштаб про ситуацію на фронті30.12.24, 16:24 • 22667 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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