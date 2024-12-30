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Окупанти здійснили 30 спроб наступу на Покровському напрямку - Генштаб про ситуацію на фронті

Окупанти здійснили 30 спроб наступу на Покровському напрямку - Генштаб про ситуацію на фронті

Київ • УНН

 • 22667 перегляди

За добу відбулося 104 бойових зіткнень на різних напрямках фронту. На Покровському напрямку противник намагався витіснити ЗСУ з позицій у районах 10 населених пунктів, 23 атаки відбито.

Станом на 16 годину на фронті з початку понеділка, 30 грудня, відбулось 104 бойових зіткнень. На Покровському напрямку окупанти намагались витіснити Сили оборони у районах 10 населених пунктів. Про це йдеться у зведенні Генштабу, передає УНН.

На Харківському напрямку російські окупанти двічі марно атакували оборонні рубежі українських підрозділів поблизу Вовчанська та Липців.

На Куп’янському напрямку українські воїни відбили чотири ворожих атаки неподалік Голубівки, Степової Новоселівки, Кругляківки та Загризового, ще сім боєзіткнень тривають.

На Лиманському напрямку за день загарбницька армія здійснила десять атак біля Копанок, Надії, Новоєгорівки, Макіївки, Іванівки та Тернів, на даний час тривають бої у двох локаціях.

Партизани пошкодили два локомотиви під москвою - один мав їхати на окуповані території30.12.24, 15:51 • 19100 переглядiв

Ворог проводив один штурм на Сіверському напрямку в районі населеного пункту Білогорівка, Сили оборони відбили атаку.

На Краматорському напрямку українські воїни відбили три штурмові дії поблизу Часового Яру та Ступочок, чотири боєзіткнення триває.

На Торецькому напрямку росіяни намагалися витіснити наші підрозділи із займаних позицій неподалік Щербинівки та в Торецьку, де Сили оборони відбили дві атаки. Чотири боєзіткнення тривають досі.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 30 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Воздвиженка, Миролюбівка, Промінь, Зелене, Даченське, Новий Труд, Шевченко, Вовкове, Новооленівка та Новоєлизаветівка. Сили оборони стримують натиск та відбили 23 атаки противника, сім боєзіткнень ще триває. Втрати ворога уточнюються.

На Курахівському напрямку окупанти провели 11 атак поблизу Петропавлівки, Слов’янки, Шевченка та Курахового, дві атаки тривають.

На Времівському напрямку підрозділи наших військ відбили 11 штурмів росіян неподалік Янтарного, Успенівки, Времівки та в напрямку Костянтинополя та Новосілки, на даний час тривають чотири боєзіткнення.

Британська розвідка розкрила щоденні втрати армії рф у листопаді30.12.24, 13:55 • 23484 перегляди

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Війна
heneralnyi-shtab-zbroinykh-syl-ukrainyГенеральний штаб Збройних сил України
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