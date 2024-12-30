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Оккупанты совершили 30 попыток наступления на Покровском направлении - Генштаб о ситуации на фронте

Оккупанты совершили 30 попыток наступления на Покровском направлении - Генштаб о ситуации на фронте

Киев  •  УНН

 • 14742 просмотра

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За сутки произошло 104 боевых столкновений на разных направлениях фронта. На Покровском направлении противник пытался вытеснить ВСУ с позиций в районах 10 населенных пунктов, 23 атаки отбиты.

По состоянию на 16 часов на фронте с начала понедельника, 30 декабря, состоялось 104 боевых столкновений. На Покровском направлении оккупанты пытались вытеснить Силы обороны в районах 10 населенных пунктов. Об этом говорится в сводке Генштаба, передает УНН.

На Харьковском направлении российские оккупанты дважды тщетно атаковали оборонительные рубежи украинских подразделений вблизи Волчанска и Липцов.

На Купянском направлении украинские воины отбили четыре вражеских атаки неподалеку Голубовки, Степной Новоселовки, Кругляковки и Загрызово, еще семь боестолкновений продолжаются.

На Лиманском направлении за день захватническая армия осуществила десять атак возле Копанок, Надежды, Новоегоровки, Макеевки, Ивановки и Тернов, в настоящее время продолжаются бои в двух локациях.

Партизаны повредили два локомотива под москвой - один должен был ехать на оккупированные территории30 дек. 2024, 13:51 • 12088 просмотров

Враг проводил один штурм на Северском направлении в районе населенного пункта Белогоровка, Силы обороны отбили атаку.

На Краматорском направлении украинские воины отбили три штурмовые действия вблизи Часового Яра и Ступочек, четыре боестолкновения продолжаются.

На Торецком направлении россияне пытались вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций неподалеку Щербиновки и в Торецке, где Силы обороны отбили две атаки. Четыре боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 30 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Воздвиженка, Миролюбовка, Луч, Зеленое, Даченское, Новый Труд, Шевченко, Волково, Новооленовка и Новоелизаветовка. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 23 атаки противника, семь боестолкновений еще продолжается. Потери врага уточняются.

На Кураховском направлении оккупанты провели 11 атак вблизи Петропавловки, Славянки, Шевченко и Курахово, две атаки продолжаются.

На Времовском направлении подразделения наших войск отбили 11 штурмов россиян неподалеку Янтарного, Успеновки, Времовки и в направлении Константинополя и Новоселки, в настоящее время продолжаются четыре боестолкновения.

Британская разведка раскрыла ежедневные потери армии рф в ноябре30 дек. 2024, 11:55 • 16149 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
heneralnyi-shtab-zbroinykh-syl-ukrainyГенеральный штаб Вооруженных сил Украины
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