Эксклюзив
14:34 • 562 просмотра
Станет труднее купить лекарства: украинцы против инициативы сокращения количества аптек ВИДЕОVideo
Эксклюзив
14:25 • 1662 просмотра
Количество правонарушений за управление в состоянии опьянения возросло: в Офисе Генпрокурора рассказали, какие области в лидерахPhoto
Эксклюзив
12:53 • 16240 просмотра
Гривна держится: почему НБУ сдерживает резкое падение и что будет с долларом
Эксклюзив
11:47 • 17820 просмотра
Появится ли в Киеве главная новогодняя елка: когда будет принято решение
10:46 • 23933 просмотра
В течение 7–10 дней должны разработать план прекращения огня, но путин вряд ли согласится на него - Зеленский
Эксклюзив
27 октября, 08:41 • 35950 просмотра
Инцидент с экс-нардепом Кормышкиной в Молдове: стали известны новые подробности
27 октября, 08:31 • 39405 просмотра
Почасовые отключения света от 1 до 2,5 очереди ввели в нескольких регионах, есть обесточивания из-за непогоды - Укрэнерго
Эксклюзив
27 октября, 07:54 • 36051 просмотра
В Одесском СИЗО заключенный покончил с собой
27 октября, 07:35 • 34051 просмотра
Трамп: путину следовало бы сосредоточиться на прекращении войны, а не испытывать ракеты
27 октября, 07:17 • 27841 просмотра
Экстренные отключения света ввели в Киеве и ряде областей
Гривна держится: почему НБУ сдерживает резкое падение и что будет с долларом
Эксклюзив
12:53 • 16240 просмотра
Урожай-2025 в Украине: каких культур собрано больше всего и каковы основные результаты
Эксклюзив
26 октября, 10:00 • 88832 просмотра
Новые правила отсрочек от мобилизации с 1 ноября: что нужно знать25 октября, 09:55 • 110001 просмотра
Время внутреннего равновесия среди внешних бурь: астропрогноз на неделю 27 октября – 2 ноября
Эксклюзив
25 октября, 08:45 • 126486 просмотра
15 лет тюрьмы: в Днепре ужесточили приговор мужчине, зарезавшему подростка на детской площадке

Киев • УНН

 • 938 просмотра

Апелляционный суд в Днепре ужесточил приговор мужчине, который беспричинно зарезал подростка на детской площадке, до 15 лет лишения свободы. Парень умер в больнице после двух ножевых ранений в живот.

15 лет тюрьмы: в Днепре ужесточили приговор мужчине, зарезавшему подростка на детской площадке

На детской площадке в Днепре мужчина беспричинно напал на подростков и смертельно ранил одного из них. Апелляционный суд ужесточил наказание с 12 до 15 лет лишения свободы. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

При процессуальном руководстве ювенальных прокуроров Левобережной окружной прокуратуры г. Днепра апелляционный суд удовлетворил жалобу прокуратуры и ужесточил наказание мужчине, убившему подростка из хулиганских побуждений. Он приговорен к 15 годам лишения свободы (п. 7 ч. 2 ст. 115 УК Украины)

- говорится в сообщении.

31 декабря 2023 года в Днепре на детской площадке осужденный беспричинно проявил агрессию к подросткам - достал нож и нанес одному из них два ранения в живот. Парень скончался в больнице.

Суд первой инстанции назначил 12 лет заключения, однако прокуратура обжаловала приговор. Апелляционный суд согласился с доводами прокуроров и ужесточил наказание.

Напомним

Генеральный прокурор Руслан Кравченко высказал инициативу о необходимости внедрения безальтернативного наказания в виде пожизненного лишения свободы за преступления особой тяжести против детей. Он обратился в правоохранительный Комитет ВР с предложением поддержать соответствующую инициативу и внедрить такое наказание за убийство и изнасилование детей.

Сегодня пожизненное лишение свободы предусмотрено в исключительных случаях, в основном речь идет о наказании в виде 15 лет заключения, иногда с возможностью уменьшения срока отбывания наказания.

Следует добавить, что прокуратура активно добивается вынесения максимально сурового приговора - пожизненного.

Статистика

За последние 19 месяцев 67 детей стали жертвами умышленных убийств;

531 ребенок пострадал от сексуального насилия, из них 360 младше 14 лет.

Ольга Розгон

ОбществоКриминал и ЧП
Пожизненное лишение свободы
Руслан Кравченко
Генеральный прокурор Украины
Днепр