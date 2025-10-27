15 лет тюрьмы: в Днепре ужесточили приговор мужчине, зарезавшему подростка на детской площадке
Киев • УНН
Апелляционный суд в Днепре ужесточил приговор мужчине, который беспричинно зарезал подростка на детской площадке, до 15 лет лишения свободы. Парень умер в больнице после двух ножевых ранений в живот.
На детской площадке в Днепре мужчина беспричинно напал на подростков и смертельно ранил одного из них. Апелляционный суд ужесточил наказание с 12 до 15 лет лишения свободы. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.
При процессуальном руководстве ювенальных прокуроров Левобережной окружной прокуратуры г. Днепра апелляционный суд удовлетворил жалобу прокуратуры и ужесточил наказание мужчине, убившему подростка из хулиганских побуждений. Он приговорен к 15 годам лишения свободы (п. 7 ч. 2 ст. 115 УК Украины)
31 декабря 2023 года в Днепре на детской площадке осужденный беспричинно проявил агрессию к подросткам - достал нож и нанес одному из них два ранения в живот. Парень скончался в больнице.
Суд первой инстанции назначил 12 лет заключения, однако прокуратура обжаловала приговор. Апелляционный суд согласился с доводами прокуроров и ужесточил наказание.
Напомним
Генеральный прокурор Руслан Кравченко высказал инициативу о необходимости внедрения безальтернативного наказания в виде пожизненного лишения свободы за преступления особой тяжести против детей. Он обратился в правоохранительный Комитет ВР с предложением поддержать соответствующую инициативу и внедрить такое наказание за убийство и изнасилование детей.
Сегодня пожизненное лишение свободы предусмотрено в исключительных случаях, в основном речь идет о наказании в виде 15 лет заключения, иногда с возможностью уменьшения срока отбывания наказания.
Следует добавить, что прокуратура активно добивается вынесения максимально сурового приговора - пожизненного.
Статистика
За последние 19 месяцев 67 детей стали жертвами умышленных убийств;
531 ребенок пострадал от сексуального насилия, из них 360 младше 14 лет.