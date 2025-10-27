15 років тюрми: у Дніпрі посилили вирок чоловіку, який зарізав підлітка на дитячому майданчику
Київ • УНН
Апеляційний суд у Дніпрі посилив вирок чоловіку, який безпричинно зарізав підлітка на дитячому майданчику, до 15 років позбавлення волі. Хлопець помер у лікарні після двох ножових поранень у живіт.
На дитячому майданчику у Дніпрі чоловік безпричинно напав на підлітків і смертельно поранив одного з них. Апеляційний суд посилив покарання з 12 до 15 років позбавлення волі. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.
За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра апеляційний суд задовольнив скаргу прокуратури та посилив покарання чоловіку, який убив підлітка з хуліганських мотивів. Його засуджено до 15 років позбавлення волі (п. 7 ч. 2 ст. 115 КК України)
31 грудня 2023 року у Дніпрі на дитячому майданчику засуджений безпричинно проявив агресію до підлітків - дістав ніж і завдав одному з них два поранення в живіт. Хлопець помер у лікарні.
Суд першої інстанції призначив 12 років ув’язнення, однак прокуратура оскаржила вирок. Апеляційний суд погодився з доводами прокурорів і посилив покарання.
Нагадаємо
Генеральний прокурор Руслан Кравченко висловив ініціативу про необхідність впровадження безальтернативного покарання у вигляді довічного позбавлення волі за злочини особливої тяжкості проти дітей. Він звернувся до правоохоронного Комітету ВР з пропозицією підтримати відповідну ініціативу та впровадити таке покарання за вбивство та згвалтування дітей.
Сьогодні довічне позбавлення волі передбачене у виняткових випадках, здебільшого мова йде про покарання у вигляді 15 років увʼязнення іноді з можливістю зменшення строку відбування покарання.
Слід додати, що прокуратура активно домагається винесення максимально суворого вироку - довічного.
Статистика
За останні 19 місяців 67 дітей стали жертвами умисних вбивств;
531 дитина постраждала від сексуального насильства, з них 360 молодші 14 років.