15 років тюрми: у Дніпрі посилили вирок чоловіку, який зарізав підлітка на дитячому майданчику

Ексклюзив
14:34 • 3416 перегляди
Стане важче купити ліки: українці проти ініціативи скорочення кількості аптек
Ексклюзив
14:25 • 6154 перегляди
Кількість правопорушень за керування у стані сп'яніння зросла: в Офісі Генпрокурора розповіли, які області в лідерах
Ексклюзив
12:53 • 19071 перегляди
Гривня тримається: чому НБУ стримує різке падіння і що буде з доларом
Ексклюзив
11:47 • 19466 перегляди
Чи з'явиться у Києві головна новорічна ялинка: коли буде ухвалене рішення
10:46 • 25427 перегляди
Протягом 7–10 днів мають розробити план припинення вогню, але путін навряд чи погодиться на нього - Зеленський
Ексклюзив
27 жовтня, 08:41 • 36414 перегляди
Інцидент з екснардепкою Кормишкіною у Молдові: стали відомі нові подробиці
27 жовтня, 08:31 • 39707 перегляди
Погодинні відключення світла від 1 до 2,5 черги ввели в кількох регіонах, є знеструмлення через негоду - Укренерго
Ексклюзив
27 жовтня, 07:54 • 36168 перегляди
В Одеському СІЗО ув'язнений покінчив із собою
27 жовтня, 07:35 • 34164 перегляди
Трамп: путіну слід було б зосередитися на припиненні війни, а не випробовувати ракети
27 жовтня, 07:17 • 27938 перегляди
Екстрені відключення світла ввели у Києві та низці областей
Кількість боїв за добу зменшилася майже на третину: Генштаб оновив карту бойових дій 27 жовтня, 06:18
Saab планує відкрити в Україні завод з виробництва винищувачів Gripen - FT 27 жовтня, 07:25
Скандальний принц Ендрю веде переговори про виїзд з Королівського маєтку 09:22
Сідні Свіні дебютує з ефектною стрижкою боб-каре посеред чуток про роман зі Скутером Брауном 11:25
Меган Маркл одягла вбрання за $1600 для святкування Гелловіна з принцом Гаррі і дітьми 12:28
Державний біотехнологічний університет під контролем хабарника: схеми, фірми-клони і мільйони з бюджету. Частина 1 13:30
Гривня тримається: чому НБУ стримує різке падіння і що буде з доларом
Ексклюзив
12:53 • 19126 перегляди
Урожай-2025 в Україні: яких культур зібрано найбільше та які основні результати
Ексклюзив
26 жовтня, 10:00 • 89573 перегляди
Нові правила відстрочок від мобілізації з 1 листопада: що треба знати 25 жовтня, 09:55
Час внутрішньої рівноваги серед зовнішніх бур: астропрогноз на тиждень 27 жовтня – 2 листопада
Ексклюзив
25 жовтня, 08:45 • 127160 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Андрій Кудряшов
Руслан Кравченко
Урсула фон дер Ляєн
Україна
Сполучені Штати Америки
Бельгія
Франція
Державний кордон України
Меган Маркл одягла вбрання за $1600 для святкування Гелловіна з принцом Гаррі і дітьми 12:28
Сідні Свіні дебютує з ефектною стрижкою боб-каре посеред чуток про роман зі Скутером Брауном 11:25
Скандальний принц Ендрю веде переговори про виїзд з Королівського маєтку 09:22
Пінгвіни, що мешкають біля українських попялрників, знесли перше у сезоні яйце 27 жовтня, 00:06
"Фейкові новини": Трамп запевняє, що не планує називати бальну залу у Білому домі на свою честь 25 жовтня, 11:20
Соціальна мережа
Техніка
Фільм
Золото
TikTok

15 років тюрми: у Дніпрі посилили вирок чоловіку, який зарізав підлітка на дитячому майданчику

Київ • УНН

 • 1204 перегляди

Апеляційний суд у Дніпрі посилив вирок чоловіку, який безпричинно зарізав підлітка на дитячому майданчику, до 15 років позбавлення волі. Хлопець помер у лікарні після двох ножових поранень у живіт.

15 років тюрми: у Дніпрі посилили вирок чоловіку, який зарізав підлітка на дитячому майданчику

На дитячому майданчику у Дніпрі чоловік безпричинно напав на підлітків і смертельно поранив одного з них. Апеляційний суд посилив покарання з 12 до 15 років позбавлення волі. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра апеляційний суд задовольнив скаргу прокуратури та посилив покарання чоловіку, який убив підлітка з хуліганських мотивів. Його засуджено до 15 років позбавлення волі (п. 7 ч. 2 ст. 115 КК України)

- йдеться у повідомленні.

31 грудня 2023 року у Дніпрі на дитячому майданчику засуджений безпричинно проявив агресію до підлітків - дістав ніж і завдав одному з них два поранення в живіт. Хлопець помер у лікарні.

Суд першої інстанції призначив 12 років ув’язнення, однак прокуратура оскаржила вирок. Апеляційний суд погодився з доводами прокурорів і посилив покарання.

Нагадаємо

Генеральний прокурор Руслан Кравченко висловив ініціативу про необхідність впровадження безальтернативного покарання у вигляді довічного позбавлення волі за злочини особливої тяжкості проти дітей. Він звернувся до правоохоронного Комітету ВР з пропозицією підтримати відповідну ініціативу та впровадити таке покарання за вбивство та згвалтування дітей.

Сьогодні довічне позбавлення волі передбачене у виняткових випадках, здебільшого мова йде про покарання у вигляді 15 років увʼязнення іноді з можливістю зменшення строку відбування покарання.

Слід додати, що прокуратура активно домагається винесення максимально суворого вироку - довічного.

Статистика

За останні 19 місяців 67 дітей стали жертвами умисних вбивств;

531 дитина постраждала від сексуального насильства, з них 360 молодші 14 років.

Ольга Розгон

СуспільствоКримінал та НП
Довічне позбавлення волі
Руслан Кравченко
Генеральний прокурор (Україна)
Дніпро (місто)