14 июня: Всемирный день донора крови, Международный день блогера

Сегодня, 14 июня, во многих странах мира проводятся различные мероприятия по случаю Всемирного дня донора крови. Дата выбрана в связи с тем, что именно 14 июня 1868 года родился австрийский врач-иммунолог, лауреат Нобелевской премии за открытие групп крови Карл Ландштайнер.
Сегодня, 14 июня, во многих странах мира проводятся различные мероприятия по случаю Всемирного дня донора крови. Событие было основано Организацией Объединенных Наций в 2005 году, пишет УНН.
Дата выбрана в связи с тем, что именно 14 июня 1868 года родился австрийский врач-иммунолог, лауреат Нобелевской премии за открытие групп крови Карл Ландштайнер.
Типичный вес крови в нашем организме составляет 8% от веса тела, а 5% ее запасов находится непосредственно в сердце. От 15 до 20% крови поступают в центральную нервную систему и мозг, 22% - в почки.
По статистике, один донор способен спасти жизнь трех человек.
Перед началом полномасштабной российской агрессии в Украине насчитывалось около 320 тысяч доноров крови.
В ходе войне потребность в донорской крови возросла на 40%.
Свой «профессиональный», хоть и не официальный, праздник в разных уголках мира могут отметить блогеры.
Первое празднование Международного дня блогера состоялось в 2004 году - к нему присоединились более 500 пользователей соцсетей из более чем 40 стран мира.
Первым блогером считается Тим Бернес-Ли, который публиковал сообщения на своей интернет-странице, начиная с 1992 года.
В 1999 году начала функционировать онлайн-платформа Blogger для создания и ведения онлайн-дневников. Сервис был бесплатным и позволял стать блогером любому без знаний в сфере программирования.
С 1976 года 14 июня отмечается Международный день нудиста.
Нудисты (натуристы) - это сторонники философского мышления, сущность которого в максимальном сближении человека с природой, в получении ощущения гармонии с собой и окружающим миром. Главным способом естественного соединения является обнажение тела. Нудисты же стараются проводить время без одежды ради собственного комфорта.
Цель события - привлечение внимания человечества к этой теме, повышение осведомленности о философии натуристов с особым акцентом на том, что это течение никак не связано с эксгибиционизмом и другими сексуальными мотивами.
По церковному календарю сегодня День памяти ветхозаветного пророка Елисея.
По преданию, Елисей совершил много чудес: исцелил многих смертельно больных людей, воскресил умершего ребенка, очистил воду в Иерихоне и т.д.
Именины 14 июня празднуют Николай, Юрий, Евгений.