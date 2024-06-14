14 июня: Всемирный день донора крови, Международный день блогера

Сегодня, 14 июня, во многих странах мира проводятся различные мероприятия по случаю Всемирного дня донора крови. Событие было основано Организацией Объединенных Наций в 2005 году, пишет УНН.

Дата выбрана в связи с тем, что именно 14 июня 1868 года родился австрийский врач-иммунолог, лауреат Нобелевской премии за открытие групп крови Карл Ландштайнер.

Типичный вес крови в нашем организме составляет 8% от веса тела, а 5% ее запасов находится непосредственно в сердце. От 15 до 20% крови поступают в центральную нервную систему и мозг, 22% - в почки.

По статистике, один донор способен спасти жизнь трех человек.

Перед началом полномасштабной российской агрессии в Украине насчитывалось около 320 тысяч доноров крови.

В ходе войне потребность в донорской крови возросла на 40%.

Свой «профессиональный», хоть и не официальный, праздник в разных уголках мира могут отметить блогеры.

Первое празднование Международного дня блогера состоялось в 2004 году - к нему присоединились более 500 пользователей соцсетей из более чем 40 стран мира.

Первым блогером считается Тим Бернес-Ли, который публиковал сообщения на своей интернет-странице, начиная с 1992 года.

В 1999 году начала функционировать онлайн-платформа Blogger для создания и ведения онлайн-дневников. Сервис был бесплатным и позволял стать блогером любому без знаний в сфере программирования.

С 1976 года 14 июня отмечается Международный день нудиста.

Нудисты (натуристы) - это сторонники философского мышления, сущность которого в максимальном сближении человека с природой, в получении ощущения гармонии с собой и окружающим миром. Главным способом естественного соединения является обнажение тела. Нудисты же стараются проводить время без одежды ради собственного комфорта.

Цель события - привлечение внимания человечества к этой теме, повышение осведомленности о философии натуристов с особым акцентом на том, что это течение никак не связано с эксгибиционизмом и другими сексуальными мотивами.

По церковному календарю сегодня День памяти ветхозаветного пророка Елисея.

По преданию, Елисей совершил много чудес: исцелил многих смертельно больных людей, воскресил умершего ребенка, очистил воду в Иерихоне и т.д.

Именины 14 июня празднуют Николай, Юрий, Евгений.