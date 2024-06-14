14 червня: Всесвітній день донора крові, Міжнародний день блогера

Сьогодні, 14 червня, у багатьох країнах світу проводяться різноманітні заходи з нагоди Всесвітнього дня донора крові. Подія була започаткована Організацією Об’єднаних Націй у 2005 році, пише УНН.

Дата обрана у зв’язку з тим, що саме 14 червня 1868 народився австрійській лікар-імунолог, лауреат Нобелівської премії за відкриття груп крові Карл Ландштайнер.

Типова вага крові в нашому організмі становить 8% від ваги тіла, а 5% її запасів знаходиться безпосередньо в серці. Від 15 до 20% крові надходять в центральну нервову систему і мозок, 22% - в нирки.

За статистикою, один донор спроможний врятувати життя трьох людей.

Перед початком повномасштабної російської агресії в Україні нараховувалося близько 320 тисяч донорів крові.

У ході війні потреба у донорській крові зросла на 40%.

Своє "професійне", хоч і не офіційне, свято у різних куточках світу можуть відзначити блогери.

Перше святкування Міжнародного дня блогера відбулося у 2004 році – до нього долучилися більше 500 користувачів соцмереж з понад 40 країн світу.

Першим блогером вважається Тім Бернес-Лі, який публікував дописи на своїй інтернет-сторінці, починаючи з 1992 року.

У 1999 році почала функціонувати онлайн-платформа Blogger для створення та ведення онлайн-щоденників. Сервіс був безкоштовним та дозволяв стати блогером будь-кому без знань у сфері програмування.

З 1976 року 14 червня відзначається Міжнародний день нудиста.

Нудисти (натуристи) – це прибічники філософського мислення, сутність якого в максимальному зближенні людини з природою, в отриманні відчуття гармонії з собою та навколишнім світом. Головним способом природного з’єднання є оголення тіла. Нудисти ж намагаються проводити час без одягу задля власного комфорту.

Мета події - привернення уваги людства до цієї теми, підвищення поінформованості щодо філософії натуристів з особливим наголошенням на тому, що ця течія ніяк не пов’язана з ексгібіціонізмом та іншими сексуальними мотивами.

За церковним календарем сьогодні День пам’яті старозавітного пророка Єлисея.

За переказом, Елисей здійснив багато див: зцілив багатьох смертельно хворих людей, воскресив померлу дитину, очистив воду є Єрихоні тощо.

Іменини 14 червня святкують Микола, Юрій, Євгеній.