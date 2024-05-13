13 мая: Всемирный день техники для будущего, День рождения застежки-липучки, День рождения застежки-липучки

Сегодня, 13 мая, все поклонники инноваций, научно-технического развития и прогресса могут присоединиться к мероприятиям по случаю Всемирного дня техники для будущего, пишет УНН.

В наше время технологии влияют практически на все аспекты жизни, от эффективности и безопасности транспорта до доступа к продуктам питания и здравоохранения, социализации и производительности.

Цель сегодняшнего события - привлечь внимание человечества к важности технологического развития и повысить осведомленность о технологиях будущего и их использовании. Это профессиональный праздник инженеров и разработчиков, который отмечают для того, чтобы рассказать людям больше о возможностях и разработках в технической, научной и компьютерной областях.

Также сегодня можно отметить День рождения застежки-липучки. Именно 13 мая 1958 года швейцарец Жорж де Местраль получил патент на это изобретение.

Идея создания застежки-липучки пришла мужчине совершенно случайно. Как-то после прогулки по лесу де Мистраль обратил внимание, что к его одежде и к его собаке прицепилось много репейников. Это и натолкнуло его на мысль создать застежку, которая бы действовала по похожему принципу.

На совершенствование изобретения понадобилось еще несколько лет, и в 1968 году впервые были выпущены кроссовки на застежках-липучках.

Любители растений сегодня могут приобщиться ко дню одуванчика.

Одуванчик имеет стержневой ветвистый корень, толщина которого достигает 25 мм, а длина - 50 см. Растение имеет голые перистые листочки, собранные в розетку. Сочный цветонос имеет форму цилиндра и одно соцветие в виде корзины с цветками яркого желтого цвета. Первые цветки одуванчика появляются в апреле, затем, когда созревают семена, на смену ярко-желтым цветочкам приходят пушистые белые шапочки.

Кроме того, что одуванчики радуют глаз миллионов людей, эти растения еще активно используют в медицине и косметической отрасли.

Любители здоровой и питательной пищи сегодня отмечают Международный день хумуса.

Хумус - это закуска из нутового пюре, в состав которого обычно могут входить: оливковое масло, чеснок, сок лимона, паприка, сезамовая паста.

Это блюдо распространено в странах Ближнего Востока, а в Израиле считается национальным. Хумус появился еще в древние времена, но конкретное место возникновения неизвестно.

Сейчас популярность хумуса растет по всему миру, ведь блюдо является питательным и полезным. Особой популярностью хумус пользуется среди вегетарианцев и поклонников здорового питания.

Во второй понедельник мая во многих странах мира проводятся различные мероприятия, посвященные Всемирному дню меланомы.

Меланома - злокачественная опухоль, которая развивается из меланоцитов (пигментные клетки, продуцирующие меланины). Опухоль преимущественно локализуется в коже, значительно реже в сетчатке глаза, на слизистых оболочках (полость рта и носа, перианальной и вульвовагинальной областях) и т.д.

Это одна из самых злокачественных опухолей человека, часто рецидивирующая и метастазирующая, распространяющаяся через лимфу и кровь почти во все органы.

Обычно метастазы меланомы появляются в течение первого года от начала заболевания, метастазирование чаще, сначала происходит в лимфатические узлы, позже распространяется на легкие, печень, кости, головной мозг.

По статистике, в Украине сейчас около 30 тысяч больных меланомой. Ежегодно их количество, в среднем, растет на 4%.

По данным ВОЗ, в мире ежегодно регистрируется до 50 тысяч смертей, связанных с меланомой.

Основной причинной меланомы является воздействие ультрафиолетового излучения из-за чрезмерного загорания под солнечными лучами или в солярии.

По церковному календарю сегодня День памяти мученика Александра, который жил в III веке в Римской империи.

Мужчина был знатным воином и тайно исповедовал христианство. За отказ принять участие в языческом празднике и принести жертву языческим богам император Максимилиан приказал схватить Александра и отрубить ему голову.

Именины сегодня празднуют Александр, Василий, Сергей, Ирина.