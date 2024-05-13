13 травня: Всесвітній день техніки для майбутнього, День народження застібки-липучки

Сьогодні, 13 травня, усі шанувальники інновацій, науково-технічного розвитку та прогресу можуть долучитися до заходів з нагоди Всесвітнього дня техніки для майбутнього, пише УНН.

В наш час технології впливають практично на всі аспекти життя, від ефективності та безпеки транспорту до доступу до продуктів харчування та охорони здоров'я, соціалізації та продуктивності.

Мета сьогоднішньої події - привернути увагу людства до важливості технологічного розвитку та підвищити обізнаність про технології майбутнього та їхнє використання. Це професійне свято інженерів і розробників, яке відзначають для того, щоб розповісти людям більше про можливості та розробки в технічній, науковій та комп'ютерній галузях.

Також сьогодні можна відзначити День народження застібки-липучки. Саме 13 травня 1958 року швейцарець Жорж де Местраль отримав патент на цей винахід.

Ідея створення застібки-липучки прийшла чоловіку зовсім випадково. Якось після прогулянки лісом де Містраль звернув увагу, що до його одягу та до його собаки причепилося багато реп’яхів. Це і наштовхнуло його на думку створити застібку, яка б діяла за схожим принципом.

На вдосконалення винаходу знадобилося ще декілька років, і у 1968 році вперше вибули випущені кросівки на застібках-липучках.

Любителі рослин сьогодні можуть долучитися до дня кульбаби.

Кульбаба має стрижневий гіллястий корінь, товщина якого сягає 25 мм, а довжина – 50 см. Рослина має голі перисті листочки, зібрані у розетку. Соковитий квітконос має форму циліндра та одне суцвіття у вигляді кошика з квітками яскравого жовтого кольору. Перші квітки кульбаби з’являються у квітні, потім, коли дозріває насіння, на зміну яскраво-жовтим квіточкам приходять пухнасті білі шапочки.

Окрім того, що кульбаби радують око мільйонів людей, ці рослини ще активно використовують у медицині та косметичній галузі.

Любителі здорової та поживної їжі сьогодні відзначають Міжнародний день хумусу.

Хумус – це закуска з нутового пюре, до складу якого зазвичай можуть входити: оливкова олія, часник, сік лимона, паприка, сезамова паста.

Ця страва поширена в країнах Близького Сходу, а в Ізраїлі вважається національною. Хумус з’явився ще в давні часи, але конкретне місце виникнення невідоме.

Зараз популярність хумусу зростає по усьому світові, адже страва є поживною та корисною. Особливою популярністю хумус користується серед вегетаріанців та шанувальників здорового харчування.

У другий понеділок травня в багатьох країнах світу проводяться різноманітні заходи присвячені Всесвітньому дню меланоми.

Меланома – злоякісна пухлина, яка розвивається з меланоцитів (пігментні клітини, які продукують меланіни). Пухлина переважно локалізується в шкірі, значно рідше в сітківці ока, на слизових оболонках (порожнина рота і носа, періанальної і вульвовагінальної областях) тощо.

Це одна з найбільш злоякісних пухлин людини, часто рецидивуюча і метастазуюча, розповсюджується через лімфу і кров майже в усі органи.

Зазвичай метастази меланоми з'являються протягом першого року від початку захворювання, метастазування частіше, спочатку відбувається в лімфатичні вузли, пізніше поширюється на легені, печінку, кістки, головний мозок.

За статистикою, в Україні нині близько 30 тисяч хворих на меланому. Щороку їх кількість, в середньому, зростає на 4%.

За даними ВООЗ, у світі щороку реєструється до 50 тисяч смертей, пов’язаних з меланомою.

Основною причинною меланоми є вплив ультрафіолетового випромінювання через надмірне загорання під сонячними променями або у солярії.

За церковним календарем сьогодні День пам’яті мученика Олександра, який жив у ІІІ столітті в Римській імперії.

Чоловік був знатним воїном і таємно сповідував християнство. За відмову взяти участь у язичницькому святі та принести жертву язичницьким богам імператор Максиміліан наказав схопити Олександра та відрубати йому голову.

Іменини сьогодні святкують Олександр, Василь, Сергій, Ірина.