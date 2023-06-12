13 июня - День освобождения Мариуполя от российских оккупантов в 2014 году

Майская эскалация

Первые столкновения в Мариуполе произошли в апреле. В частности, 13 апреля сепаратисты напали на участников проукраинского митинга. Девять человек с тяжелыми травмами попали в реанимацию. 24 апреля сепаратисты предприняли вторую попытку захвата Мариупольского городского совета.

Стычки в городе возобновились 3 мая. 6 мая пророссийские боевики покинули здание городского совета. На следующий день, 7 мая, тогдашний министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что Мариуполь полностью очищен от сепаратистов. Однако, 9 мая боевики предприняли попытку захватить городское управление внутренних дел, напали на заброшенную воинскую часть на проспекте Нахимова. Во время беспорядков возник пожар в здании городского совета.

Во время проведения антитеррористических мероприятий 9 мая в Мариуполе погибло 7 человек, 39 получили ранения различной степени тяжести.

10 мая руководство АТО приняло решение вывести подразделения Нацгвардии из Мариуполя, чтобы уменьшить напряжение в городе.

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Освобождение Мариуполя

Решение о проведении спецоперации по освобождению Мариуполя было принято 12 мая на совещании в МВД Украины. Сначала датой освобождения определили 23 мая, чтобы иметь возможность 25 мая организовать в городе голосование на выборах Президента Украины. Однако из-за ограниченности ресурсов и необходимости иметь больше времени на подготовку от этого замысла пришлось отказаться.

Освобождение Мариуполя осуществлялось силами спецбатальона “Азов”, двух рот батальона “Днепр-1”, 1-й бригады Национальной гвардии и 79-й отдельной аэромобильной бригады.

Штурм города начался около пяти часов утра 13 июня. Ключевой целью украинских подразделений было здание банка на улице Греческой, где была штаб-квартира пророссийских террористов.

В ходе зачистки этот и другие опорные пункты боевиков были ликвидированы. Над зданием городского совета взвился украинский флаг.

5 террористов были убиты, 17 — ранены, 20 — взяты в плен. В украинских подразделениях в ходе зачистки были ранены четыре бойца. Никто из мирных жителей Мариуполя во время спецоперации не пострадал.

Напомним

В Мариуполе оккупанты возобновили демонтаж разрушенного здания Драматического театра.