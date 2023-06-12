13 июня - День освобождения Мариуполя от российских оккупантов в 2014 году

$41.080.11
45.050.50
ukru
Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы
Эксклюзив
14:05 • 40412 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
13:48 • 91825 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

12:22 • 92952 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 226280 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 120786 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 113593 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 341514 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 82241 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 134269 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 170484 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
1.9м/с
64%
Популярные новости

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 266483 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 148298 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 104086 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

13:10 • 84596 просмотра

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

14:40 • 49615 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 226193 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 267111 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 341433 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 329702 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 378489 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Михаил Федоров

Алексей Гончаренко

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Европа

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

14:40 • 50039 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

13:10 • 85015 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 104503 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 148698 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 74368 просмотра
Актуальное

YouTube

Форбс

Время (журнал)

Facebook

Instagram

13 июня - День освобождения Мариуполя от российских оккупантов в 2014 году

Киев • УНН

 • 1044286 просмотра

КИЕВ. 13 июня. УНН. Сегодня, 13 июня, отмечается День освобождения Мариуполя от российских оккупантов в 2014 году. Молниеносная операция по очистке города от пророссийских террористов длилась несколько часов и обошлась без жертв среди украинских военных и мирного населения. Праздник был установлен и впервые отмечен в 2016 году, пишет УНН.

13 июня - День освобождения Мариуполя от российских оккупантов в 2014 году

Майская эскалация

Первые столкновения в Мариуполе произошли в апреле. В частности, 13 апреля сепаратисты напали на участников проукраинского митинга. Девять человек с тяжелыми травмами попали в реанимацию. 24 апреля сепаратисты предприняли вторую попытку захвата Мариупольского городского совета.

Стычки в городе возобновились 3 мая. 6 мая пророссийские боевики покинули здание городского совета. На следующий день, 7 мая, тогдашний министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что Мариуполь полностью очищен от сепаратистов. Однако, 9 мая боевики предприняли попытку захватить городское управление внутренних дел, напали на заброшенную воинскую часть на проспекте Нахимова. Во время беспорядков возник пожар в здании городского совета.

Во время проведения антитеррористических мероприятий 9 мая в Мариуполе погибло 7 человек, 39 получили ранения различной степени тяжести.

10 мая руководство АТО приняло решение вывести подразделения Нацгвардии из Мариуполя, чтобы уменьшить напряжение в городе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: россияне превращают “Азовсталь” в Мариуполе в военную базу — советник мэра

Освобождение Мариуполя

Решение о проведении спецоперации по освобождению Мариуполя было принято 12 мая на совещании в МВД Украины. Сначала датой освобождения определили 23 мая, чтобы иметь возможность 25 мая организовать в городе голосование на выборах Президента Украины. Однако из-за ограниченности ресурсов и необходимости иметь больше времени на подготовку от этого замысла пришлось отказаться.

Освобождение Мариуполя осуществлялось силами спецбатальона “Азов”, двух рот батальона “Днепр-1”, 1-й бригады Национальной гвардии и 79-й отдельной аэромобильной бригады.

Штурм города начался около пяти часов утра 13 июня. Ключевой целью украинских подразделений было здание банка на улице Греческой, где была штаб-квартира пророссийских террористов.

В ходе зачистки этот и другие опорные пункты боевиков были ликвидированы. Над зданием городского совета взвился украинский флаг.

5 террористов были убиты, 17 — ранены, 20 — взяты в плен. В украинских подразделениях в ходе зачистки были ранены четыре бойца. Никто из мирных жителей Мариуполя во время спецоперации не пострадал.

Напомним

В Мариуполе оккупанты возобновили демонтаж разрушенного здания Драматического театра.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Война
Brent
$63.13
Bitcoin
$77,341.20
S&P 500
$5,083.94
Tesla
$233.66
Газ TTF
$36.23
Золото
$2,999.61
Ethereum
$1,480.77