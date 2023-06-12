13 червня – День звільнення Маріуполя від російських окупантів у 2014 році

КИЇВ. 13 червня. УНН. Сьогодні, 13 червня, відзначається День звільнення Маріуполя від російських окупантів у 2014 році. Блискавична операція з очищення міста від проросійських терористів тривала декілька годин і обійшлася без жертв серед українських військових та мирного населення. Свято було встановлене та вперше відзначено у 2016 році, пише УНН.