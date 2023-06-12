13 червня – День звільнення Маріуполя від російських окупантів у 2014 році
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Сьогодні, 13 червня, відзначається День звільнення Маріуполя від російських окупантів у 2014 році. Блискавична операція з очищення міста від проросійських терористів тривала декілька годин і обійшлася без жертв серед українських військових та мирного населення. Свято було встановлене та вперше відзначено у 2016 році, пише УНН.
Травнева ескалація
Перші сутички у Маріуполі сталися у квітні. Зокрема, 13 квітня сепаратисти напала на учасників проукраїнського мітингу. Дев’ять чоловік з важкими травмами потрапили до реанімації. 24 квітня сепаратисти здійснили другу спробу захоплення Маріупольської міської ради.
Сутички в місті відновилися 3 травня. 6 травня проросійські бойовики покинули будівлю міської ради. Наступного дня, 7 травня, тодішній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що Маріуполь повністю очищений від сепаратистів. Однак, 9 травня бойовики вчинили спробу захопити міське управління внутрішніх справ, напали на покинуту військову частину на проспекті Нахімова. Під час заворушень виникла пожежа в будівлі міської ради.
Під час проведення антитерористичних заходів 9 травня в Маріуполі загинуло 7 осіб, 39 дістали поранення різного ступеня тяжкості.
10 травня керівництво АТО прийняло рішення вивести підрозділи Нацгвардії з Маріуполя аби зменшити напругу у місті.
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Звільнення Маріуполя
Рішення про проведення спецоперації по звільненню Маріуполя було прийнято 12 травня на нараді в МВС України. Спершу датою звільнення визначили 23 травня аби мати змогу 25 травня організувати в місті голосування на виборах Президента України. Однак через обмеженість ресурсів та потребу мати більше часу на підготовку від цього задуму довелося відмовитися.
Звільнення Маріуполя здійснювалося силами спецбатальйону “Азов”, двох рот батальйону “Дніпро-1”, 1-шої бригади Національної гвардії та 79-ї окремої аеромобільної бригади.
Штурм міста розпочався близько п’ятої години ранку 13 червня. Ключовою ціллю українських підрозділів була будівля банку на вулиці Грецькій, де була штаб-квартира проросійських терористів.
У ході зачистки цей та інші опорні пункти бойовиків були ліквідовані. Над будівлею міської ради замайорів український прапор.
5 терористів були вбиті, 17 — поранені, 20 — взяті в полон. В українських підрозділах у ході зачистки були поранені чотири бійці. Ніхто з мирних жителів Маріуполя під час спецоперації не постраждав.
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