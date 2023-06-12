13 червня – День звільнення Маріуполя від російських окупантів у 2014 році

$41.390.02
46.921.07
ukru
Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив
09:52 • 5420 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
08:15 • 16718 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
06:46 • 48652 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 41756 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 46738 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 114675 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 180617 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 198193 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 144121 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 137849 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+18°
6.9м/с
22%
Популярнi новини

Британія перехопила управління над сталеливарним заводом через зрив перемовин з Китаєм

14 квітня, 01:32 • 43476 перегляди

Українські зброярі створили новий гранатомет AGL-53: в чому його переваги

14 квітня, 02:20 • 32736 перегляди

Вибухи в Харкові: після удару спалахнула пожежа

14 квітня, 02:44 • 14259 перегляди

У МЗС підтвердили: жодних зустрічей в форматі Україна-росія у Туреччині не буде

07:56 • 12142 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 29320 перегляди
Публікації

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

09:52 • 5420 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 29422 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

06:46 • 48652 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 198193 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 250279 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

09:26 • 2356 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

09:24 • 2910 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 19911 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 24761 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 40747 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

13 червня – День звільнення Маріуполя від російських окупантів у 2014 році

Київ • УНН

 • 1044286 перегляди

КИЇВ. 13 червня. УНН. Сьогодні, 13 червня, відзначається День звільнення Маріуполя від російських окупантів у 2014 році. Блискавична операція з очищення міста від проросійських терористів тривала декілька годин і обійшлася без жертв серед українських військових та мирного населення. Свято було встановлене та вперше відзначено у 2016 році, пише УНН.

13 червня – День звільнення Маріуполя від російських окупантів у 2014 році

Травнева ескалація

Перші сутички у Маріуполі сталися у квітні. Зокрема, 13 квітня сепаратисти напала на учасників проукраїнського мітингу. Дев’ять чоловік з важкими травмами потрапили до реанімації. 24 квітня сепаратисти здійснили другу спробу захоплення Маріупольської міської ради.

Сутички в місті відновилися 3 травня. 6 травня проросійські бойовики покинули будівлю міської ради. Наступного дня, 7 травня, тодішній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що Маріуполь повністю очищений від сепаратистів. Однак, 9 травня бойовики вчинили спробу захопити міське управління внутрішніх справ, напали на покинуту військову частину на проспекті Нахімова. Під час заворушень виникла пожежа в будівлі міської ради.

Під час проведення антитерористичних заходів 9 травня в Маріуполі загинуло 7 осіб, 39 дістали поранення різного ступеня тяжкості.

10 травня керівництво АТО прийняло рішення вивести підрозділи Нацгвардії з Маріуполя аби зменшити напругу у місті.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: росіяни перетворюють “Азовсталь” у Маріуполі у військову базу — радник мера

Звільнення Маріуполя

Рішення про проведення спецоперації по звільненню Маріуполя було прийнято 12 травня на нараді в МВС України. Спершу датою звільнення визначили 23 травня аби мати змогу 25 травня організувати в місті голосування на виборах Президента України. Однак через обмеженість ресурсів та потребу мати більше часу на підготовку від цього задуму довелося відмовитися.

Звільнення Маріуполя здійснювалося силами спецбатальйону “Азов”, двох рот батальйону “Дніпро-1”, 1-шої бригади Національної гвардії та 79-ї окремої аеромобільної бригади.

Штурм міста розпочався близько п’ятої години ранку 13 червня. Ключовою ціллю українських підрозділів була будівля банку на вулиці Грецькій, де була штаб-квартира проросійських терористів.

У ході зачистки цей та інші опорні пункти бойовиків були ліквідовані. Над будівлею міської ради замайорів український прапор.

5 терористів були вбиті, 17 — поранені, 20 — взяті в полон. В українських підрозділах у ході зачистки були поранені чотири бійці. Ніхто з мирних жителів Маріуполя під час спецоперації не постраждав.

Нагадаємо

В Маріуполі окупанти відновили демонтаж зруйнованої будівлі Драматичного театру.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Війна
Brent
$65.33
Bitcoin
$84,445.10
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$34.25
Золото
$3,239.90
Ethereum
$1,641.96