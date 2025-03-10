126 боевых столкновений за сутки: В Генштабе ВСУ назвали четыре направления фронта, где идут самые ожесточенные бои

С начала суток 10 марта на фронте произошло 126 боевых столкновений. Наибольшая активность врага - на Торецком, Покровском, Новопавловском направлениях. На Лиманском направлении за день российские войска 21 раз штурмовали позиции украинских защитников, еще пять боев продолжаются. Об этом информирует УНН со ссылкой на вечернее сводку Генштаба Вооруженных Сил Украины в Telegram.

Детали

Согласно оперативной информации по состоянию на 22:00 10.03.2025, с начала этой суток на российско-украинском фронте произошло 126 боевых столкновений.

Противник нанес 82 авиаудара, сбросив 119 КАБ, осуществил 1068 ударов дронами-камикадзе и 4597 обстрелов позиций наших войск.

Ситуация по направлениям

На Харьковском направлении наши войска отбили две атаки врага в районе Волчанска. Агрессор нанес авиаудар в районе Малой Волчей.

Противник осуществил восемь атак на наши укрепления на Купянском направлении, вблизи Лозовой, Петропавловки, Степовой Новоселивки и Богуславки. Наши оборонцы успешно отбили семь атак, продолжается одно боестолкновение - отчитывается Генштаб ВСУ.

На Лиманском направлении за день российские войска 21 раз штурмовали позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Новое, Грековка, Новомихайловка, Колодязи, Зеленая Долина, Заречное, Ямполовка, Новолюбовка и Торское, в настоящее время продолжается пять боестолкновений.

На Северском направлении украинские воины сегодня отбивали 12 вражеских атак. Подразделения оккупантов пытаются продвигаться вперед в районах Белогоривки, Федоровки и Верхнекаменского, один бой продолжается.

На Краматорском направлении Силы обороны сдерживают две вражеские атаки в сторону Белой Горы и Часового Яра.

На Торецком направлении оккупанты сегодня 17 раз штурмовали позиции наших защитников в районах населенных пунктов Дачное, Курдюмовка, Крымское, Дружба, Торецк и Щербиновка. В одной локации боевое столкновение продолжается до сих пор.

На Покровском направлении в течение дня враг осуществил 21 штурм позиций наших оборонцев. Наибольшая активность российских оккупантов - в районах населенных пунктов Валентиновка, Елизаветовка, Промень, Лысовка, Покровск, Удачное, Котляровка, Алексеевка и Андреевка. Враг нанес авиаудары по районам населенных пунктов Леонтовичи и Звировое.

По предварительным подсчетам, сегодня на данном направлении наши воины ликвидировали 192 и ранили 160 оккупантов, уничтожили пять боевых бронированных машин, четыре автомобиля, 11 мотоциклов, 12 БПЛА, четыре пушки, одну БМ-27 "Ураган"; кроме того, существенно повредили два мотоцикла захватчиков - говорится в сообщении.

На Новопавловском направлении враг 17 раз пытался прорваться вблизи населенных пунктов Константинополь, Разлив, Скудное, Бурлацкое и в направлении Веселого. Одно боестолкновение еще продолжается.

На Гуляйпольском направлении, в районах Новоселки и Привольного, на данный момент завершилось семь боевых столкновений. В то же время авиаударам КАБами и неконтролируемыми ракетами подверглись населенные пункты Воскресенка, Новогеоргиевка, Шевченко, Новодаровка, Гуляйполе и Железнодорожное.

На Ореховском направлении оккупанты шесть раз шли вперед вблизи Новоданиловки, Пятихаток, Щербаков и в направлении Степового, один бой до сих пор продолжается. Ударов НАРами подверглась Малая Токмачка.

На Приднепровском направлении враг провел одну безуспешную атаку позиций наших защитников. От авиаудара НАРами пострадало Львово.

На Курском направлении украинские защитники отбили 10 атак захватчиков. Кроме того, враг нанес 25 авиаударов, применив 39 КАБ, и осуществил 229 артиллерийских обстрелов.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

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