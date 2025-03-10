126 боевых столкновений за сутки: В Генштабе ВСУ назвали четыре направления фронта, где идут самые ожесточенные бои

$41.340.03
45.851.22
ukenru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
18:51 • 16936 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

18:32 • 31824 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 66416 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 215927 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 123937 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 392776 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 311630 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 213977 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 244338 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255184 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+11°
2.2м/с
63%
Популярные новости

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 46683 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 133395 просмотра

Российская армия атаковала Кривой Рог: что известно

4 апреля, 15:59 • 15839 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

17:58 • 15235 просмотра

Удар по Кривому Рогу: россияне, предварительно, применили кассетную баллистическую ракету Искандер

18:13 • 12762 просмотра
публикации

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 133404 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 215928 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 392776 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 254960 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

4 апреля, 05:56 • 311630 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Андрей Ермак

Реджеп Тайип Эрдоган

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

19:44 • 3686 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

17:58 • 15244 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 46692 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 72329 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 57394 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Instagram

ТикТок

Facebook

Туполев Ту-22М

126 боевых столкновений за сутки: В Генштабе ВСУ назвали четыре направления фронта, где идут самые ожесточенные бои

Киев • УНН

 • 21617 просмотра

За сутки 10 марта произошло 126 боевых столкновений на фронте. Наибольшая активность врага зафиксирована на Торецьком, Покровском, Лиманском и Новопавловском направлениях, где противник осуществил многочисленные штурмы позиций ВСУ.

126 боевых столкновений за сутки: В Генштабе ВСУ назвали четыре направления фронта, где идут самые ожесточенные бои

С начала суток 10 марта на фронте произошло 126 боевых столкновений. Наибольшая активность врага - на Торецком, Покровском, Новопавловском направлениях. На Лиманском направлении за день российские войска 21 раз штурмовали позиции украинских защитников, еще пять боев продолжаются. Об этом информирует УНН со ссылкой на вечернее сводку Генштаба Вооруженных Сил Украины в Telegram.

Детали

Согласно оперативной информации по состоянию на 22:00 10.03.2025, с начала этой суток на российско-украинском фронте произошло 126 боевых столкновений.

Противник нанес 82 авиаудара, сбросив 119 КАБ, осуществил 1068 ударов дронами-камикадзе и 4597 обстрелов позиций наших войск.

Ситуация по направлениям

На Харьковском направлении наши войска отбили две атаки врага в районе Волчанска. Агрессор нанес авиаудар в районе Малой Волчей.

Противник осуществил восемь атак на наши укрепления на Купянском направлении, вблизи Лозовой, Петропавловки, Степовой Новоселивки и Богуславки. Наши оборонцы успешно отбили семь атак, продолжается одно боестолкновение

- отчитывается Генштаб ВСУ.

На Лиманском направлении за день российские войска 21 раз штурмовали позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Новое, Грековка, Новомихайловка, Колодязи, Зеленая Долина, Заречное, Ямполовка, Новолюбовка и Торское, в настоящее время продолжается пять боестолкновений.

На Северском направлении украинские воины сегодня отбивали 12 вражеских атак. Подразделения оккупантов пытаются продвигаться вперед в районах Белогоривки, Федоровки и Верхнекаменского, один бой продолжается.

На Краматорском направлении Силы обороны сдерживают две вражеские атаки в сторону Белой Горы и Часового Яра.

На Торецком направлении оккупанты сегодня 17 раз штурмовали позиции наших защитников в районах населенных пунктов Дачное, Курдюмовка, Крымское, Дружба, Торецк и Щербиновка. В одной локации боевое столкновение продолжается до сих пор.

На Покровском направлении в течение дня враг осуществил 21 штурм позиций наших оборонцев. Наибольшая активность российских оккупантов - в районах населенных пунктов Валентиновка, Елизаветовка, Промень, Лысовка, Покровск, Удачное, Котляровка, Алексеевка и Андреевка. Враг нанес авиаудары по районам населенных пунктов Леонтовичи и Звировое.

По предварительным подсчетам, сегодня на данном направлении наши воины ликвидировали 192 и ранили 160 оккупантов, уничтожили пять боевых бронированных машин, четыре автомобиля, 11 мотоциклов, 12 БПЛА, четыре пушки, одну БМ-27 "Ураган"; кроме того, существенно повредили два мотоцикла захватчиков

- говорится в сообщении.

На Новопавловском направлении враг 17 раз пытался прорваться вблизи населенных пунктов Константинополь, Разлив, Скудное, Бурлацкое и в направлении Веселого. Одно боестолкновение еще продолжается.

На Гуляйпольском направлении, в районах Новоселки и Привольного, на данный момент завершилось семь боевых столкновений. В то же время авиаударам КАБами и неконтролируемыми ракетами подверглись населенные пункты Воскресенка, Новогеоргиевка, Шевченко, Новодаровка, Гуляйполе и Железнодорожное.

На Ореховском направлении оккупанты шесть раз шли вперед вблизи Новоданиловки, Пятихаток, Щербаков и в направлении Степового, один бой до сих пор продолжается. Ударов НАРами подверглась Малая Токмачка.

На Приднепровском направлении враг провел одну безуспешную атаку позиций наших защитников. От авиаудара НАРами пострадало Львово.

На Курском направлении украинские защитники отбили 10 атак захватчиков. Кроме того, враг нанес 25 авиаударов, применив 39 КАБ, и осуществил 229 артиллерийских обстрелов.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

Напоминаем

Генштаб ВСУ подтвердил успешные удары по нефтеперерабатывающим заводам в Рязанской и Самарской областях рф. Оба объекта производили топливо для российской армии и авиации.

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях10.03.25, 16:15 • 159586 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Война
Вооруженные силы Украины
Украина
Brent
$66.30
Bitcoin
$84,052.20
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,819.20