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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Генштаб підтвердив ураження Рязанського та Новокуйбишевського НПЗ окупантів

Київ • УНН

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Генштаб ЗСУ підтвердив успішні удари по нафтопереробних заводах у Рязанській та Самарській областях рф. Обидва об'єкти виробляли паливо для російської армії та авіації.

Генштаб підтвердив ураження Рязанського та Новокуйбишевського НПЗ окупантів

Генштаб ЗСУ підтвердив ураження НПЗ окупантів у рязанській області рф та по виробничих потужностях Новокуйбишевського НПЗ у самарській області рф, пише УНН.

Деталі

"Сили безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали ураження по низці важливих стратегічних обєктів російського агресора. Зокрема, в ніч на 9 березня, у Рязанській області рф уражено нафтопереробний завод окупантів, задіяний у забезпеченні армії загарбників. Зафіксовано вибухи у районі цілі", - ідеться у повідомленні Генштабу.

Рязанський НПЗ, як вказано, виготовляв в середньому 840 тисяч тон палива найвищого сорту для реактивних двигунів. Авіаційний керосин марки ТС-1 його виробництва активно використовувався авіацією військ агресора у процесах ударів по території України.

Генштаб підтвердив ураження по Рязанському НПЗ та нафтобазі в тульській області рф24.02.25, 09:59 • 30642 перегляди

"Окрім того, у ніч на 10 березня, зафіксовано влучання по виробничих потужностях Новокуйбишевського нафтопереробного заводу у Самарській області. Пальне з цього НПЗ транспортується системою продуктопроводів та залізничними шляхами для забезпечення угруповання військ ворога на північному напрямку", - сказано у повідомленні Генштабу.

Детальна інформація щодо наслідків ураження об’єктів, як вказано, наразі уточнюється.

"Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити рф припинити збройну агресію проти України. Далі буде… Слава Україні!" - наголосили у Генштабі.

Дрони ГУР атакували НПЗ в самарській області - джерела10.03.25, 10:37 • 20717 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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