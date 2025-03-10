Генштаб подтвердил поражение Рязанского и Новокуйбышевского НПЗ оккупантов
Киев • УНН
Генштаб ВСУ подтвердил успешные удары по нефтеперерабатывающим заводам в Рязанской и Самарской областях рф. Оба объекта производили топливо для российской армии и авиации.
Генштаб ВСУ подтвердил поражение НПЗ оккупантов в рязанской области рф и по производственным мощностям Новокуйбышевского НПЗ в самарской области рф, пишет УНН.
Детали
"Силы беспилотных систем Вооруженных Сил Украины, в взаимодействии с другими компонентами Сил обороны, нанесли удар по ряду важных стратегических объектов российского агрессора. В частности, в ночь на 9 марта, в Рязанской области рф был поражен нефтеперерабатывающий завод оккупантов, задействованный в обеспечении армии захватчиков. Зафиксированы взрывы в районе цели", - говорится в сообщении Генштаба.
Рязанский НПЗ, как указано, производил в среднем 840 тысяч тонн топлива высшего сорта для реактивных двигателей. Авиационный керосин марки ТС-1 его производства активно использовался авиацией войск агрессора в процессах ударов по территории Украины.
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"Кроме того, в ночь на 10 марта, зафиксировано попадание по производственным мощностям Новокуйбышевского нефтеперерабатывающего завода в Самарской области. Топливо с этого НПЗ транспортируется системой продуктопроводов и железнодорожными путями для обеспечения группировки войск врага на северном направлении", - сказано в сообщении Генштаба.
Подробная информация о последствиях поражения объектов, как указано, в настоящее время уточняется.
"Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить рф прекратить вооруженную агрессию против Украины. Продолжение следует… Слава Украине!" - подчеркнули в Генштабе.
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