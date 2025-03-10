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126 бойових зіткнень за добу: В Генштабі ЗСУ назвали чотири напрямки фронту, де точаться найзапекліші бої

Київ • УНН

 • 21622 перегляди

За добу 10 березня відбулося 126 бойових зіткнень на фронті. Найбільша активність ворога зафіксована на Торецькому, Покровському, Лиманському та Новопавлівському напрямках, де противник здійснив численні штурми позицій ЗСУ.

126 бойових зіткнень за добу: В Генштабі ЗСУ назвали чотири напрямки фронту, де точаться найзапекліші бої

Від початку доби 10 березня на фронті відбулося 126 бойових зіткнень. Найбільша активність ворога - на Торецькому, Покровському, Новопавлівському напрямках. На Лиманському напрямку за день російські війська 21 раз штурмували позиції українських захисників, ще п’ять боїв тривають. Про це інформує УНН із посиланням на вечірнє зведення Генштабу Збройних Сил України в Telegram.

Деталі

Згідно з оперативною інформацією станом на 22:00 10.03.2025, з початку цієї доби на російсько-українському фронті відбулося 126 бойових зіткнень.

Противник завдав 82 авіаційних удари, скинувши 119 КАБ, здійснив 1068 ударів дронами-камікадзе та 4597 обстрілів позицій наших військ.

Ситуація по напрямках

На Харківському напрямку наші війська відбили дві атаки ворога в районі Вовчанська. Агресор завдав авіаційного удару в районі Малої Вовчої.

Противник здійснив вісім атак на наші укріплення на Куп’янському напрямку, поблизу Лозової, Петропавлівки, Степової Новоселівки та Богуславки. Наші оборонці успішно відбили сім атак, триває одне боєзіткнення

- звітує Генштаб ЗСУ.

На Лиманському напрямку за день російські війська 21 раз штурмували позиції українських захисників в районах населених пунктів Нове, Греківка, Новомихайлівка, Колодязі, Зелена Долина, Зарічне, Ямполівка, Новолюбівка та Торське, на даний час точиться п’ять боєзіткнень.

На Сіверському напрямку українські воїни сьогодні відбивали 12 ворожих атак. Підрозділи окупантів намагаються йти вперед в районах Білогорівки, Федорівки та Верхньокам’янського, один бій продовжується.

На Краматорському напрямку Сили оборони стримують дві ворожі атаки в бік Білої Гори та Часового Яру.

На Торецькому напрямку окупанти сьогодні 17 разів штурмували позиції наших захисників в районах населених пунктів Дачне, Курдюмівка, Кримське, Дружба, Торецьк та Щербинівка. В одній локації бойове зіткнення триває до цього часу.

На Покровському напрямку впродовж дня ворог здійснив 21 штурм позицій наших оборонців. Найбільша активність російських окупантів - в районах населених пунктів Валентинівка, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Покровськ, Удачне, Котлярівка, Олексіївка та Андріївка. Ворог завдав авіаударів по районах населених пунктів Леонтовичі та Звірове.

За попередніми підрахунками, сьогодні на даному напрямку наші воїни ліквідували 192 та поранили 160 окупантів, знищили п’ять бойових броньованих машин, чотири автомобілі, 11 мотоциклів, 12 БпЛА, чотири гармати, одну БМ-27 "Ураган"; крім того, суттєво пошкодили два мотоцикли загарбників

- йдеться у дописі.

На Новопавлівському напрямку ворог 17 разів намагався прорватися поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Розлив, Скудне, Бурлацьке та в напрямку Веселого. Одне боєзіткнення ще триває.

На Гуляйпільському напрямку, в районах Новосілки та Привільного, на даний час завершилося сім боєзіткнень. В той же час авіаударів КАБами та некерованими ракетами зазнали населені пункти Воскресенка, Новогеоргіївка, Шевченко, Новодарівка, Гуляйполе та Залізничне.

На Оріхівському напрямку окупанти шість разів йшли вперед поблизу Новоданилівки, П’ятихаток, Щербаків та в напрямку Степового, один бій досі триває. Ударів НАРами зазнала Мала Токмачка.

На Придніпровському напрямку ворог провів одну безуспішну атаку позицій наших захисників. Від авіаудару НАРами постраждало Львове.

На Курському напрямку українські захисники відбили 10 атак загарбників. Крім того, ворог завдав 25 авіаударів, застосувавши 39 КАБ, та здійснив 229 артилерійських обстрілів.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

Нагадаємо

Генштаб ЗСУ підтвердив успішні удари по нафтопереробних заводах у Рязанській та Самарській областях рф. Обидва об'єкти виробляли паливо для російської армії та авіації.

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